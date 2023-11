SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Entre diversos nomes novos, como o do brasileiro Felipe Drugovich, o "veterano" George Russel, da Mercedes, venceu o primeiro treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi da Fórmula 1, realizado na manhã desta sexta-feira (24).

Russel fechou a sessão com um tempo de 1:26.072. Drugovich, da Aston Martin, foi o segundo mais rápido, com 1:26.406. Daniel Ricciardo, da Alpha Tauri, foi o terceiro.

O treino foi marcado pela presença de dez "novatos", já que muitas escuderias deixaram para cumprir a regra da FIA na última etapa. O regulamento obriga as equipes a colocar, no decorrer da temporada, um piloto que não tenha mais que duas largadas em GPs.

Nomes como Max Verstappen e Sérgio Pérez, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes, não foram para a pista.

Russel liderou a atividade com tranquilidade, enquanto as Ferraris - com Carlos Sainz e Robert Shwartzman -não entraram no top-5.

AGENDA

O segundo treino livre está programado para às 10h (de Brasília) desta sexta.

O treino classificatório será no sábado, às 11h (de Brasília). Mais cedo, às 8h (de Brasília), terá outro treino livre.

Já a corrida será no domingo, às 10h (de Brasília).