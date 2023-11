SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Charles Leclerc, da Ferrari, liderou o segundo treino livre do Grande Prêmio e Abu Dhabi de Fórmula 1, que passou mais tempo paralisado do que com os carros na pista. Já George Russell, da Mercedes, foi o mais rápido da primeira sessão, que também aconteceu na manhã desta sexta-feira (24).

O piloto da Mercedes liderou de ponta a ponta o primeiro treino livre, que contou com dez "novatos", entre eles o brasileiro Felipe Drugovich, que foi o segundo mais rápido.

Já o TL2, que teve os "titulares" da Fórmula 1, passou grande parte do tempo paralisado por conta das batidas de Carlos Sainz e Nico Hulkenberg, O piloto da Ferrari rodou logo nos primeiros dez minutos, enquanto o da Haas bateu na retomada da prova.

Russell liderou grande parte do segundo treino livre, mas viu Leclerc assumir a ponta nos dez minutos finais. O piloto da Ferrari fez 1:24.809.

COMO FOI O TL1

George Russel, da Mercedes, venceu o primeiro treino livre, realizado na manhã de hoje, ao fechar a sessão com 1:26.072. O brasileiro Felipe Drugovich, da Aston Martin, surpreendeu e foi o segundo mais rápido, com 1:26.406. Daniel Ricciardo, da Alpha Tauri, foi o terceiro.

O treino foi marcado pela presença de dez "novatos". Muitas escuderias deixaram para cumprir a regra da FIA ? que obriga as equipes a colocar, no decorrer da temporada, um piloto que não tenha mais que duas largadas em GPs ? na última etapa.

Nomes como Max Verstappen e Sérgio Pérez, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes, não foram para a pista.

TL2

Carlos Sainz, da Ferrari, bateu faltando 51 minutos para o fim do treino, forçando uma bandeira vermelha. George Russell, da Mercedes, liderava a sessão.

A retirada do carro da Ferrari da pista levou cerca de 25 minutos, comprometendo grande parte da sessão. Neste período, todos os pilotos ficaram nos respectivos boxes.

Os carros voltaram para a sessão faltando 25 minutos para o fim, Nico Hulkenberg e forçou nova bandeira vermelha. A pausa, porém, foi menor, e o treino foi retomado à 15 minutos para o fim.

Russell liderou grande parte da prova, mas foi superado por Charles Leclerc. Lando Noris, da McLaren, foi o segundo mais rápido, seguido por Max Verstappen, da Red Bull.

AGENDA

O treino classificatório será no sábado, às 11h (de Brasília). Mais cedo, às 8h (de Brasília), terá outro treino livre.

Já a corrida será no domingo, às 10h (de Brasília).