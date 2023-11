SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou ações contra comentários de cunho racista em suas redes sociais.

A Confederação publicou nota repudiando comentários racistas feitos em seu perfil no Instagram. O teor de tais comentários compara jogadores e torcedores brasileiros a macacos, além de classificarem o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, como indígena.

A CBF denunciou os comentários às autoridades policiais. O comunicado destaca que tais comentários racistas são crime dentro da legislatura brasileira. Os perfis também foram reportados ao Instagram.

A Confederação também notificou a Fifa e a Conmebol sobre os incidentes de racismo.

"Não vou me afastar jamais dos meus compromissos e não serei intimidado por criminosos, racistas, xenófobos e corruptos que transitam pelas sombras", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

A entidade afirma que tomará todas as medidas possíveis junto às esferas pública e privada sempre que houver ataques semelhantes. "A luta contra o preconceito é uma das bandeiras mais importantes da atual gestão", diz o texto.

Rodrygo foi alvo de ofensas após partida contra a Argentina na última terça (21). O atacante se posicionou sobre o assunto ontem, criticando especificamente o povo argentino. O atleta da seleção brasileira virou alvo de ataques racistas nas redes sociais depois de atrito com Lionel Messi.

O Brasil fez dois jogos nesta semana contra a Argentina no futebol. Além da partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção foi derrotada hoje, na Indonésia, nas quartas de final da Copa do Mundo sub-17. O perfil da CBF foi alvo de comentários racistas em publicações sobre os dois confrontos.