SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians se manifestou sobre o ataque ao Parque São Jorge, sede do clube, na madrugada desta sexta-feira (24).

Em nota publicada em suas redes sociais, o clube repudiou o "vandalismo e os atentados contra sua sede". Os muros foram pichados e foram efetuados disparos contra a fachada do prédio administrativo.

Segundo o clube, os ataques se iniciaram por volta das 3h30. O clube informou a Polícia Civil e está reunindo imagens de câmeras para tentar identificar os responsáveis.

A eleição -marcada para este sábado (25)- está mantida e o clube contará com "com grande apoio policial e enorme contingente de seguranças privados".

Veja, na íntegra, a nota do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista repudia o vandalismo e os atentados contra sua sede, no Parque São Jorge, na madrugada de quinta para sexta-feira, 24. Segundo relatos de funcionários e testemunhas, além de imagens de câmeras já disponíveis, os ataques se iniciaram por volta das 3h30, quando foram efetuados disparos contra a fachada do prédio administrativo do clube, e algum tempo depois, indivíduos picharam os muros do clube e fixaram faixas no arco da portaria 1 e no portão 3. A segurança do clube interveio e ninguém se feriu.

O Corinthians comunicou o incidente à Polícia Civil e está reunindo mais imagens de câmeras e outras evidências, a fim de chegar à identidade dos autores desses atos criminosos.

Mais uma vez, o clube repudia fortemente tais atitudes e reforça seu empenho para que o processo eleitoral deste sábado (25) ocorra em paz, contando com grande apoio policial e enorme contingente de seguranças privados para garantirem o exercício do voto pleno, democrático e tranquilo por parte de seus sócios neste sábado, 25 de novembro.

Atenciosamente,

Sport Club Corinthians Paulista"