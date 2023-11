O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realizou na manhã deste sábado (25) uma operação contra dez membros de uma torcida organizada do Cruzeiro. Foram expedidos mandados de condução com base em decisão judicial cautelar que determina que os investigados passem a ser monitorados eletronicamente. Oito dos dez mandados já foram cumpridos e os demais alvos ainda estão sendo localizados.

A decisão, proferida nos autos do processo criminal 5284740-04.2023.8.13.0024, aponta diversas manifestações de violência praticadas pelos alvos da operação, como brigas e depredações, além de ameaças a jogadores do clube e seus familiares. Os investigados também possuem diversas passagens policiais e até condenações criminais.

Conforme a decisão, “relatório técnico que acompanha a inicial comprova que os investigados supranominados associaram-se para o fim de praticar os mencionados atos de violência, de modo que se mostra cabível e proporcional a aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica, com a determinação de afastamento deles das sedes do Cruzeiro e da proibição de frequentar os estádios/arena em que serão realizados jogos do time.”

E continua, “a monitoração eletrônica revela-se não somente proporcional, como necessária para evitar que novos episódios tais como os que ocorreram nesse mês de novembro/23 voltem a acontecer, na medida em que inibirá os investigados de se aproximarem dos estádios onde ocorrerem os próximos jogos do Cruzeiro, dos centros de treinamento e da sede do Clube, salvaguardando a ordem pública.”

Os autos tramitam em segredo de Justiça, razão pela qual não serão divulgadas mais informações.

