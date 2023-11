SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras espera contar com a ajuda de um velho conhecido para atrapalhar o Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Diogo Giacomini -que participou do processo de reformulação da base palestrina, hoje dirige o América, rival deste domingo (26) do Flamengo, às 18h30 (de Brasília), no estádio Municipal Parque do Sabiá.

Os jogos restantes servirão como um 'vestibular' para saber quem fica no clube para a próxima temporada -isso incluí o próprio Giacomini, que busca a efetivação como técnico principal da equipe. O Coelho já está rebaixado.

Giacomini comandou o América-MG contra o Vasco e, apesar da derrota, a avaliação foi positiva. O Coelho criou inúmeras chances para vencer a partida, mas acabou derrotado com um gol de Payet nos acréscimos, em São Januário.

PASSAGEM DE GIACOMINI NA BASE DO PALMEIRAS

O Palmeiras contratou Giacomini no início de 2013 com a missão de formar reforços na base para o time principal. Na época, ele estava no Atlético-MG.

Ele assumiu o comando do time sub-20, e seus melhores resultados foram o vice campeonato no Brasileiro sub-20 de 2013 e a semifinal da Copinha de 2015 ?o Palmeiras caiu para o Botafogo-SP.

Foi Giacomini que comandou Gabriel Jesus em sua primeira Copinha no Palmeiras. Jesus foi promovido ao elenco principal logo após a competição. O atacante foi o primeiro jovem promissor dessa nova fase da base palmeirense.

A equipe comandada por Abel Ferreira é a líder do Brasileirão com 62 pontos. Já os comandados de Tite tem 60, e torcem por um tropeço alviverde para chegar ao topo da tabela. O Palmeiras enfrenta o Fortaleza, no Castelão, também no domingo (26), às 18h30.