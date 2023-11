SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Atual campeão do Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen é o pole position do GP de Abu Dhabi. O holandês brilhou no circuito de Yas Marina e garantiu a liderança na última corrida da temporada.

"Todo o fim de semana a gente teve muita dificuldade. De repente, eu consegui encaixar mais. Estou muito feliz em estar e primeiro. No Q1, eu senti que estava bem. Nos treinos, senti que estava escorregando um pouquinho, mas conseguimos ajustar para a classificação", disse Verstappen.

Já consagrado tricampeão, Max Verstappen soma 549 pontos, bem à frente de Sergio Pérez (Red Bull, 273 pontos) e Lewis Hamilton (Mercedes, 232 pontos). Carlos Sainz (Ferrari) e Fernando Alonso (Aston Martin) fecham o top 5.

A corrida que encerra a temporada 2023 da categoria ocorre na manhã de domingo (26), a partir das 10h (de Brasília). A Band (TV aberta) e as plataformas da Band transmitem ao vivo ao evento. O BandSports exibe o VT a partir das 20h (de Brasília).

FÓRMULA 1 - GP DE ABU DHABI

Evento e local: corrida em Yas Marina

Data e horário: 26 de novembro, a partir das 10h (de Brasília)

Transmissão: Band (TV aberta) e plataformas da Band

Veja a classificação

1º - Max Verstappen (Red Bull)

2º - Charles Leclerc (Ferrari)

3º - Oscar Piastri (McLaren)

4º - George Russell (Mercedes)

5º - Lando Norris (McLaren)

6º - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

7º - Fernando Alonso (Aston Martin)

8º - Nico Hulkenberg (Haas)

9º - Sergio Perez (Red Bull)

10º - Pierre Gasly (Alpine)