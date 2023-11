SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Inglês tem um novo líder: O Arsenal derrotou o Brentford por 1 a 0 fora de casa neste sábado (25) e tomou a ponta do Manchester City, atual campeão. O gol da partida foi marcado pelo alemão Kai Havertz, que entrou na vaga de Martinelli para dar a vitória aos 43 minutos do segundo tempo.

A vitória colocou o Arsenal na ponta da tabela, com 30 pontos, um à frente do City, que, mais cedo, ficou no empate com o Liverpool em jogo que valia a liderança de momento.

Os Gunners agradeceram o empate dos rivais e fizeram a lição de casa para terminar a rodada em primeiro. A próxima partida do Arsenal é contra o Lens, pela Liga dos Campeões, na quarta-feira (29).

O Brentford estaciona em 11º, com 16 pontos. A equipe dos 'Bees' agora recebe o Luton Town, pelo Campeonato Inglês, no próximo sábado.

Como foi o jogo

Sabendo que a vitória valia a liderança, o Arsenal se impôs jogando fora de casa, dominando o adversário na maior parte do jogo.

O time de Mikel Arteta teve 69% de posse de bola e 15 finalizações, sendo 10 no alvo.

Apesar do domínio, o gol demorou a sair: Havertz saiu do banco para abrir o placar apenas aos 43 minutos do segundo tempo. De cabeça, o camisa 7 aproveitou cruzamento de Saka e fez o gol que deu a vitória ao novo líder inglês.

O Brentford também assustou e teve duas chances de gol salvas em cima da linha pela zaga do Arsenal. Apesar de criar boas oportunidades, parou na defesa e não conseguiu balançar as redes.

Havertz faz as pazes com a torcida, após ser criticado pelo desempenho recente. O alemão tinha apenas um gol na temporada, marcado de pênalti.