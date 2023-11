SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Série B do Campeonato Brasileiro chegou ao fim na noite deste sábado (25). Com os resultados, válidos pela última rodada, estão definidos os quatro times que subiram para a primeira divisão e os que caíram para a terceira.

Os times que subiram para a elite do Campeonato Brasileiro são: Vitória (campeão), Juventude, Criciúma e Atlético-GO. Na parte contrária, Sampaio Corrêa, Tombense, Londrina e ABC, são os clubes que caíram.

O Vitória, campeão com duas rodadas de antecedência, foi o primeiro time a garantir o acesso para a Série A de 2024. O Rubro-Negro Baiano não participava da elite do futebol brasileiro desde 2018.

Depois, o Criciúma conseguiu subir matematicamente na 37ª rodada, e confirmou o acesso neste sábado. A última vez que o Tigre jogou a primeira divisão foi em 2014.

Atlético-GO e Juventude pegaram as outras duas vagas, após uma disputa intensa com outros quatro times -o Novorizontino é quem esteve mais perto do acesso.

Já entre os rebaixados, o ABC (lanterna) e o Londrina já haviam caído para a Série C há algumas rodadas.

Nas duas vagas restantes, quem levou a pior foi a Tombense e o Sampaio Corrêa. A Bolívia Querida estava fora do Z4, mas foi goleada pelo Sport e ultrapassada pela Chapecoense, que derrotou o Vitória.

Veja como ficou a classificação final da Série B:

1 - Vitória: 72 pontos

2 - Juventude: 65 pontos

3 - Criciúma: 64 pontos (19 vitórias)

4 - Atlético/GO: 64 pontos (17 vitórias)

5 - Novorizontino: 63 pontos (19 vitórias)

6 - Mirassol: 63 pontos (18 vitórias)

7 - Sport: 63 pontos (17 vitórias)

8 - Vila Nova: 61 pontos

9 - CRB: 57 pontos (16 vitórias)

10 - Guarani: 57 pontos (15 vitórias)

11 - Ceará: 50 pontos

12 - Botafogo/SP: 47 pontos

13 - Avaí: 44 pontos

14 - Ituano: 42 pontos (saldo de gols: -5)

15 - Ponte Preta: 42 pontos (saldo de gols: -11)

16 - Chapecoense: 40 pontos

17 - Sampaio Corrêa: 39 pontos

18 - Tombense: 37 pontos

19 - Londrina: 31 pontos

20 - ABC: 28 pontos

Resultado da final na 38ª rodada da Série B

ABC 3 x 2 Vila Nova

Atlético-GO 3 x 0 Guarani

Avaí 0 x 0 Ituano

Botafogo-SP 0 x 1 Londrina

Ceará 1 x 3 Juventude

Chapecoense 3 x 1 Vitória

Novorizontino 2 x 0 Criciúma

Ponte Preta 3 x 0 CRB

Sport 4 x 1 Sampaio Corrêa

Tombense 0 x 1 Mirassol