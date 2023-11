SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Augusto Melo venceu as eleições para presidente do Corinthians no triênio de 2024 a 2026. Ele conquistou 2.771 votos, contra 1.413 de André Negão, seu adversário.

Augusto Melo obteve 66,3% dos votos, com um total de 4.184 associados participando do processo eleitoral no total.

O grupo político Renovação e Transparência deixa o controle do Corinthians após 17 anos, período em que estiveram no poder desde a primeira gestão de Andrés Sanchez em 2007.

Augusto Melo assume a presidência três anos depois de ter ficado em segundo lugar na última eleição, em 2020, quando obteve 145 votos a menos do que Duilio Monteiro Alves.

O novo presidente enfrentará o desafio de revitalizar o desempenho do time de futebol, que não conquista um título desde 2019, ao mesmo tempo em que terá que lidar com a delicada situação financeira do clube, cuja dívida ultrapassa a marca de R$ 971 milhões.

A transição para a nova administração terá início na próxima semana, com a posse oficial de Augusto Melo como presidente programada para janeiro, ao lado dos vice-presidentes Armando Mendonça e Osmar Stabile.