SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-GO e Juventude garantiram neste sábado (25) as duas vagas restantes de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2024 ?Vitória, campeão do torneio pela primeira vez, e Criciúma já haviam assegurado a participação na elite do torneio.

O Atlético-GO venceu o Guarani por 3 a 0 em Goiânia, e o Juventude bateu o Ceará por 3 a 1 em Fortaleza.

No patamar oposto da classificação, Sampaio Corrêa e Tombense se somaram a ABC e Londrina entre os clubes rebaixados à Série C.

O Sport, que estava no páreo do acesso, selou o rebaixamento do Sampaio Corrêa em goleada por 4 a 1 em Recife, mas o resultado não foi suficiente para levar a equipe à primeira divisão. O Tombense foi derrotado pelo Mirassol, que também tinha chances de chegar à Série A, por 1 a 0.

A disputa pelo acesso à Série A na última rodada foi, neste ano, a mais concorrida desde 2006, quando o campeonato passou a ser disputado no formato de pontos corridos.

Pela primeira vez, seis times tinham chances de ocupar as últimas vagas de acesso. Em 2011 e 2015, cinco clubes disputaram o acesso à Série A na última rodada do campeonato.

Disputada neste sábado, a 38ª rodada da Série B teve dez jogos simultâneos, e oito eram decisivos.

Veja como ficou a classificação final da Série B:

1 - Vitória: 72 pontos

2 - Juventude: 65 pontos

3 - Criciúma: 64 pontos (19 vitórias)

4 - Atlético/GO: 64 pontos (17 vitórias)

5 - Novorizontino: 63 pontos (19 vitórias)

6 - Mirassol: 63 pontos (18 vitórias)

7 - Sport: 63 pontos (17 vitórias)

8 - Vila Nova: 61 pontos

9 - CRB: 57 pontos (16 vitórias)

10 - Guarani: 57 pontos (15 vitórias)

11 - Ceará: 50 pontos

12 - Botafogo/SP: 47 pontos

13 - Avaí: 44 pontos

14 - Ituano: 42 pontos (saldo de gols: -5)

15 - Ponte Preta: 42 pontos (saldo de gols: -11)

16 - Chapecoense: 40 pontos

17 - Sampaio Corrêa: 39 pontos

18 - Tombense: 37 pontos

19 - Londrina: 31 pontos

20 - ABC: 28 pontos

Resultado da final na 38ª rodada da Série B

ABC 3 x 2 Vila Nova

Atlético-GO 3 x 0 Guarani

Avaí 0 x 0 Ituano

Botafogo-SP 0 x 1 Londrina

Ceará 1 x 3 Juventude

Chapecoense 3 x 1 Vitória

Novorizontino 2 x 0 Criciúma

Ponte Preta 3 x 0 CRB

Sport 4 x 1 Sampaio Corrêa

Tombense 0 x 1 Mirassol