SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira de futebol de cegos é pentacampeã dos Jogos Parapan-Americanos. Na noite do sábado (25), os brasileiros enfrentaram a Colômbia na final da edição de Santiago-2023, venceram por 1 a 0 com gol do craque Ricardinho e faturaram mais uma medalha de ouro.

Como foi o jogo

A partida começou muito estudada pelas duas equipes no primeiro tempo. O Brasil tomou a iniciativa e tentou criar chances de marcar. Contudo, esbarrou em um jogo picotado por faltas que a Colômbia propôs.

Ricardinho comandou as ações ofensivas na primeira metade, mas acabou sacado para a entrada de Jefinho. Ele voltaria na reta final para cobrar uma falta sofrida por Nonato e fazer 1 a 0.

Atrás do placar, os colombianos iniciaram o segundo tempo com bastante ímpeto. Chegaram a levar perigo uma vez, mas pararam em Luan, que fez uma grande defesa. Depois disso, o Brasil conseguiu amarrar o jogo e segurar a vantagem.

A campanha do penta

Antes da final, o Brasil fez uma campanha regular na fase classificatória da competição. Depois de vitórias complicadas contra o México, Colômbia e Chile, o time brasileiro conheceu sua segunda derrota na história do Parapan para a Argentina na penúltima rodada.

Como resultado, a equipe deixou a classificação para a final por um fio. Precisando tirar cinco gols de saldo, o Brasil goleou o Peru na última rodada e se garantiu em mais uma decisão. Além disso, de quebra, a goleada brasileira eliminou jogou a Argentina para a disputa do bronze.