SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com gol de Enner Valencia, que marcou de pênalti, o Internacional derrotou o Bragantino por 1 a 0, em partida realizada neste domingo (26), no Beira-Rio, pela 35ª rodada do Brasileiro.

O resultado fez o Inter subir para o 12º na tabela, somando 46 pontos, cinco a mais que o Cruzeiro, que tem 41 pontos e é o primeiro time na zona de rebaixamento.

Por sua vez, o Bragantino, com a derrota, seguiu no 6º lugar, com 59 pontos, ainda dentro da zona que dá vagas para a 1ª fase da Libertadores.

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data/Hora: 26/11/2023, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos: Mercado (INT), Lucas Evangelista (BRA). Rômulo (INT), Gustavinho (BRA), Luiz Adriano (INT), Luan Cândido (BRA), Léo Ortiz (BRA)

Gols: Enner Valencia (INT)