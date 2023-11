RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo deve ter jogos em Belém e em Manaus durante o Campeonato Carioca de 2024. Quem confirmou foi o presidente Rodolfo Landim.

Landim falou durante a reunião do Estadual realizada pela Ferj. O encontro oficializou formato e tabela do Carioca.

"Tem duas cidades. Uma delas já tive conversa com o governador, que tinha convidado para a inauguração do Mangueirão. Temos a ideia de mandar jogo para lá. Manaus também é uma cidade que temos ideia de levar. Fazemos acompanhamento contínuo do público que vai ao jogo do Flamengo. Manaus é o quarto estado que coloca mais gente no Maracanã em alguns jogos. Temos algo para dar a esse pessoal de retorno. Levar o Flamengo para lá. Mais de 50% da população torce por nós", disse Landim.

O Flamengo quer nacionalizar o Carioca, como disse o presidente do Fla. Os jogos fora do Estado estão permitidos desde o ano passado, mas o clube teve dificuldades de montar a operação.

As partidas devem acontecer antes e depois da pré-temporada nos Estados Unidos, conforme apurou o UOL. A tendência no momento é que o Fla jogue primeiro em Manaus, viaje aos país norte-americano e depois vá para Belém.

Landim não quis dar detalhes sobre a pré-temporada. O Flamengo segue negociando locais e adversários, mas está na reta final dos preparativos. "Falta o que falta. Acertar os detalhes, mas ainda não está decidido", disse.

"Temos feito isso [usar reservas no início]. Vamos terminar o Brasileiro já dentro do mês de dezembro, a pré-temporada vai começar provavelmente no dia 6 de janeiro. Temos um jogo do campeonato dia 17, seria muito curto. Temos uma ideia de fazer jogos fora, tem aspectos do Fluminense, que terá o Mundial e vai atrasar. É importante que nesses primeiros jogos tenhamos flexibilidade. Mas acredito que iremos iniciar o campeonato dia 17 com o time principal", afirmou Landim.

O mandatário criticou o calendário. Em 2024, os clubes podem ficar até nove rodadas sem os convocados para a Copa América.

"O ano só tem 52 semanas e vemos as datas das competições crescendo. Acaba faltando data. O que não pode é ter várias competições de seleção tomando jogadores dos clubes que fazem o investimento neles. E são prejudicados nas disputas. Isso que é o problema. Estamos preocupados com o calendário de 2024, já fala de Copa América, tirar de várias datas do Brasileiro jogadores que são essenciais. Diminui a competitividade dos clubes, tira a chance de usufruir do plantel que eles têm. Quem tem que ceder é outra discussão que envolve mais gente. O que não pode é o clube ficar prejudicado", disse Landim.

O Fla pode ter o VAR em todos os jogos do Carioca. Landim afirmou que o clube vai estudar os custos da operação quando for mandante. A Ferj só obriga a tecnologia em clássicos e a partir da semifinal.