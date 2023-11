SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras deixou de ser líder do Campeonato Brasileiro três vezes durante a 35ª rodada, fazendo o torcedor rever o filme do Brasileirão de 2009, mas a ousadia de Abel Ferreira e a 'atitude campeã da equipe' mantiveram o Alviverde no topo da tabela.

Mudanças na liderança. Botafogo e Santos se enfrentaram ontem, às 16h (de Brasília), e o clube carioca vencia a partida até aos 45 minutos do 2º tempo -chegando a 64 pontos e reassumindo a liderança. No entanto, o zagueiro Messias empatou a partida e o time comandado por Tiago Nunes chegou a 62 pontos, igualando a pontuação do Palmeiras (que não era suficiente para virar líder, já que o Alviverde leva vantagem no saldo de gols.

Problema virou o Flamengo. Palmeiras e Fla jogaram às 18h30, contra adversários distintos, e o Rubro-negro assumiu a liderança em dois momentos. O Alviverde foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, enquanto o time comandado por Tite vencia o América-MG por 1 a 0.

A ousadia de Abel Ferreira. Logo no início do segundo tempo, o técnico português tirou Marcos Rocha e Richard Ríos e promoveu as entradas de Artur e Rony aos 12 minutos do 2º tempo -jogando o time para frente em busca de ao menos um empate, que recolocava o clube na posição de depender apenas de si para ser campeão.

Um minutos depois das alterações, Gustavo Gómez foi expulso e a 'atitude de campeã' do Palmeiras apareceu. Mesmo com um homem a menos desde o início da segunda parte, o Alviverde foi buscar a igualdade no placar duas vezes e terminou a rodada na liderança -também por levar a vantagem no saldo de gols contra o Flamengo.

"Acima de tudo, e é meu maior orgulho, é a atitude. A forma como jogamos, como nunca desistimos. Fizemos das tripas coração para só depender de nós. Temos três finais e precisamos muito da ajuda do torcedor", disse Abel Ferreira.

"Dou parabéns aos meus jogadores. Ficou evidente a atitude de campeão que essa equipe tem. Jogo difícil, adversário difícil, gramado difícil. Infelizmente, o goleiro do adversário esteve forte nas transições. Futebol é isso."

O próximo compromisso do Palmeiras é na quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra o América-MG, no Allianz Parque. A equipe fecha o Brasileirão contra o Fluminense, no Allianz, e depois Cruzeiro, no Mineirão.

O Palmeiras lidera a competição com 63 pontos, seguido por Flamengo também com 63, e o Botafogo com 62. O Alviverde tem 26 de saldo de gols, o Fla tem 17.