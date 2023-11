SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A briga pelo título do Brasileirão ficou ainda mais apertada com Palmeiras e Flamengo com a mesma pontuação (63). Os dois têm o mesmo número de vitórias, mas o Alviverde lidera porque tem melhor saldo de gols que o Rubro-Negro.

Com três rodadas para o fim, apenas quatro pontos separam o primeiro e o sexto colocado. O UOL listou abaixo quais serão os últimos jogos dos seis concorrentes ao título nesta reta final.

Como está a tabela

Palmeiras: 63 pontos (18V e 26 SG)

Flamengo: 63 pontos (18V e 17 SG)

Botafogo: 62 pontos (18V e 23 SG)

Atlético-MG: 60 pontos (17 V e 19 SG)

Grêmio: 59 pontos (18 V e 4 SG)

Red Bull Bragantino: 59 pontos (16 V e 15 SG)

Jogos restantes do G-6

Palmeiras

vs América-MG (casa)

vs Fluminense (casa)

vs Cruzeiro (fora)

Flamengo

vs Atlético-MG (casa)

vs Cuiabá (casa)

vs São Paulo (fora)

Botafogo

vs Coritiba (fora)

vs Cruzeiro (casa)

vs Inter (fora)

Atlético-MG

vs Flamengo (fora)

vs São Paulo (casa)

vs Bahia (fora)

Grêmio

vs Goiás (casa)

vs Vasco (casa)

vs Fluminense (fora)

Bragantino

vs Fortaleza (casa)

vs Coritiba (casa)

vs Vasco (fora)