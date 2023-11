RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Vasco de virada por 4 a 2, nesta terça-feira (28), em partida agitada em São Januário, na abertura da 36ª rodada do Brasileirão. O time da casa ficou à frente no placar duas vezes, mas o Alvinegro paulista se salvou e aumentou o drama do Cruzmaltino com a ameaça do Z4.

Romero brilhou com dois gols, e Moscardo e Giovane anotaram na virada do Corinthians. O atacante paraguaio marcou pela quarta vez nos últimos quatro jogos, enquanto as Crias da base balançaram a rede pela primeira vez no profissional do clube.

Puma Rodríguez e Vegetti fizeram para o time da casa, aos 3 e aos 23 minutos do primeiro tempo, respectivamente. Lucas Piton, ex-Corinthians, deu a assistência para o primeiro tento, e o próprio Pumita deu o passe para o segundo.

O Corinthians chegou a 47 pontos, pulou para a 11ª posição e respira mais aliviado. O time comandado por Mano Menezes praticamente confirmou a sua permanência na Série A e abriu parcialmente seis de distância para o Bahia, primeiro time no Z4.

Já o Vasco permaneceu com 42 e pode terminar a rodada na zona perigosa. O Cruzmaltino voltará à 17ª colocação em caso de vitória ou empate do Bahia, que enfrenta o São Paulo nesta quarta, às 20h (de Brasília), na Fonte Nova.

Os dois times voltam a campo no final de semana. O Alvinegro paulista recebe o Inter no sábado (2), às 18h, na Neo Química Arena, enquanto o Cruzmaltino visita o Grêmio no domingo, às 18h30.

O Corinthians manteve a invencibilidade de 13 anos sobre o adversário. Os paulistas não perdem para o Vasco desde outubro de 2010, e o tabu segue por pelo menos mais um ano.

O JOGO

O Vasco teve os primeiros minutos dos sonhos. O time da casa se impôs, acuou o adversário e saiu na frente em início arrasador. Os visitantes mal viram a cor da bola até ficar em desvantagem no placar. O gol de Puma fez São Januário explodir.

O Corinthians reagiu e respondeu rápido. O Cruzmaltino recuou, deu espaço para os visitantes crescerem e o empate veio dez minutos depois, em jogada pelo meio e com vacilo da zaga vascaína.

O jogo, então, passou a ficar lá e cá até Vegetti desequilibrar. O argentino ativou o faro goleador e balançou a rede em jogada que parecia despretensiosa com a defesa corintiana povoando a própria área.

Novamente atrás, o Corinthians voltou a controlar a posse e empatou com mais um de Romero. A equipe de Mano Menezes melhorou na reta final do primeiro tempo, pressionou e contou com um roteiro parecido e com o atacante paraguaio mais uma vez decisivo.

A intensidade depois do intervalo diminuiu, e a partida ficou morna até a virada. O gol de Moscardo foi um balde de água fria para os vascaínos, que ficaram em situação complicada.

A torcida mandante tentou incentivar com gritos de "O Vasco é o time da virada", mas a reação não veio e os visitantes ainda ampliaram. Os jogadores vascaínos se desorganizaram, o chuveirinho para a área não funcionou e o quarto gol definiu o resultado.

CONFUSÃO NO FIM

Logo após o quarto gol, o clima esquentou e teve início uma discussão e posterior confusão na arquibancada de São Januário. Seguranças do estádio tiveram de intervir.

Torcedores começaram a atirar objetos no gramado e a partida ficou paralisada por quatro minutos. Vegetti discutiu com o banco de reservas do Corinthians e foi amarelado. A partida foi retomada e o Corinthians ainda quase fez o quinto.

GOL E DESTAQUES

1x0. Aos 3min, Payet ficou com a bola no campo de ataque e abriu com Piton na esquerda. O lateral calibrou o pé e mandou um cruzamento açucarado, que sobrevoou a área e encontrou Puma livre. O uruguaio cabeceou para baixo, cruzado, a bola bateu no gramado e foi parar na bochecha da rede.

Medel salva. Aos 9min, Yuri Alberto tabelou com Romero e recebeu em profundidade. O camisa 9 invadiu a área e encheu o pé, mas foi travado por carrinho providencial de Medel para mandar para a linha de fundo.

1x1. Aos 13min, Yuri Alberto desviou de calcanhar no pivô, Giuliano venceu o bate-rebate na entrada da área e tocou de cabeça para Romero. O camisa 11 do Corinthians testou firma, no cantinho, para igualar.

2x1. Aos 24min, Puma recebeu próximo da linha lateral na direita, ajeitou e mandou um cruzamento para a área. Vegetti antecipou Lucas Veríssimo e emendou uma espécie de voleio para surpreender Cássio e deixar o Vasco novamente à frente.

2x2. Aos 45min, Fagner cobrou escanteio pela direita, Veríssimo cabeceou quase na marca do pênalti e Romero desviou na pequena área para empatar novamente a partida.

3x2. Aos 15min do segundo tempo. Renato Augusto recebeu com espaço na intermediária, fingiu o chute e abriu para Moscardo. A joia corintiana ajeitou e mandou uma sapatada cruzada, que contou com leve desvio em Capasso para morrer no fundo da rede.

4x2. Aos 48min, Matheus Araújo recebeu na ponta, passou sem dificuldade por Zé Vitor e tocou para Giovane, que só empurrou para decretar a vitória.

Ficha técnica

Vasco 2 x 4 Corinthians

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Capasso (Zé Vitor), Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair (Sebastián Ferreira) e Paulinho (Rossi); Payet, Vegetti e Gabriel Pec (Alex Teixeira). T.: Ramon Díaz

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Fábio Santos; Maycon (Cantillo), Gabriel Moscardo, Renato Augusto (Bruno Méndez), Giuliano (Wesley) e Romero (Giovane); Yuri Alberto (Matheus Araújo). T.: Mano Menezes

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Leila Naiara Moreira e Kleber Lucio Gil

Cartões amarelos: Yuri Alberto (Corinthians); Capasso, Lucas Piton (Vasco)

Gols: Puma Rodríguez, aos 3min/1ºT, e Vegetti, aos 23min/1ºT (Vasco); Romero, aos 13min/1ºT e aos 45min/1ºT, Moscardo, aos 15min/2ºT, e Giovane, aos 48min/2ºT (Corinthians)