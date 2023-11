SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras poderá voltar a jogar no Allianz Parque após um mês e um dia graças a uma 'operação de guerra' conjunta entre a WTorre, o clube e os promotores envolvidos nos próximos shows no estádio. E isso após o palco de Taylor Swift quase atrapalhar os planos.

A equipe do técnico Abel Ferreira enfrenta o América-MG, hoje, às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é importantíssimo na corrida pelo título da competição. O Alviverde lidera com 63 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas tem vantagem no saldo de gols.

Palco de Taylor Swift quase estragou planos para o Palmeiras voltar ao Allianz Parque. A estrutura do palco utilizada pela cantora norte-americana foi consideravelmente maior do que o normal, feita praticamente toda de telão e com uma passarela larga que ia até o meio do campo, tornando a desmontagem bem mais complexa do que a de um show comum.

Mas a estrutura do Allianz Parque agilizou o processo de desmontagem do palco. Na maioria dos estádios, o promotor de um evento precisa montar salas e espaços para equipes técnicas. No entanto, o Allianz construiu uma estrutura fixa, diminuindo o tempo gasto com montagem e desmontagem -além de diminuir os custos da promotora de eventos. Por causa disso, foi preciso menos tempo para desmontar a estrutura de Taylor, o que possibilitou que a partida de hoje ocorra no estádio.

Grama sintética foi aliada do Palmeiras. O gramado sintético ficou coberto por mais de 20 dias e recebeu o impacto de doze shows, mas por ser sintético a manutenção necessária pôde ser feita sem qualquer prejuízo à qualidade do jogo.

JOGO CONTRA O FLUMINENSE

A equipe do Allianz Parque trabalhou em conjunto com os responsáveis pelos shows da turnê 'Amigos' e do cantor Paul McCartney, alterando os palcos e a logística de operação para possibilitar que o jogo contra o Fluminense, no domingo (3), também aconteça no estádio.

Haverá estrutura do palco no Gol Norte, e o setor não poderá ser utilizado -como foi no jogo de volta da final do Paulista do ano passado, quando o Palmeiras venceu o São Paulo por 4 a 0 e ficou com o título.