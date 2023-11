SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid derrotou o Napoli por 4 a 2 em jogaço no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira (29), pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os gols madrilenhos surgiram com Rodrygo, Bellingham, Joselu e Nico Paz. Simeone e Anguissa descontaram para os italianos.

O resultado manteve o já classificado Real Madrid com 100% de aproveitamento, isolado na liderança do Grupo C, com 15 pontos.

Já o Napoli permaneceu em segundo, mas terá que decidir a classificação na última rodada em confronto direto com o Braga, já que está com 7 pontos e os portugueses com 4.

As duas equipes voltam a campo pela Champions em 12 de dezembro, pela 6ª rodada da fase de grupos.

Tabela:

1 - Real Madrid - 15 pontos

2 - Napoli - 7 pontos

3- Braga - 4 pontos

4 - Union Berlin - 2 pontos

O JOGO

O primeiro tempo foi agitado e decidido pelos destaques do Real. O Napoli controlou o duelo inicialmente e saiu na frente com Simeone, aos 9 minutos. No minuto seguinte, Rodrygo empatou com um belo gol. A partir disso, a equipe de Ancelotti se impôs até chegar na virada, aos 21, com Bellingham.

O segundo tempo seguiu com chances dos dois lados, com direito a gol de promessa e falha do goleiro. No primeiro lance do jogo, Anguissa tratou de igualar o placar. Os merengues foram para cima, enquanto os visitantes chegaram a ter um tento anulado por impedimento. Perto do final, o jovem Nico Paz, de 19 anos, contou com uma ajudinha de Meret para marcar o terceiro. Joselu definiu a parada nos acréscimos.

GOLS

0x1: Filho do técnico Diego Simeone abriu o placar para o Napoli. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Kvara cruzou na área para Di Lorenzo, que tocou para Giovanni Simeone completar. Lunin ainda chegou a espalmar, mas a bola tinha passado da linha.

1x1: Empate relâmpago com belo gol de Rodrygo. Segundos depois do gol italiano, na saída do meio-campo, Brahim Díaz recuperou a bola e tocou para Rodrygo na esquerda. O brasileiro limpou a marcação e finalizou com categoria no ângulo de Meret.

2x1: Virada com assinatura de "Belligol". Aos 21 minutos, Alaba deu um ótimo lançamento na cabeça de Bellingham, que testou firme para o fundo das redes.

2x2: Napoli empatou no primeiro minuto inaugural da etapa final. Anguissa recebeu na ala direita da área e tentou cruzar para o meio. Ceballos cortou, mas o próprio camaronês pegou o rebote e acertou um chutaço no canto.

Impedido. Aos 22, Osimhen recebeu no meio da zaga madrilenha e chutou rasteiro na saída de Lunin. Porém, o atacante do Napoli estava em posição irregular e o lance foi invalidado.

3x2: Chute inesperado aos 39 minutos garantiu vitória madrilenha. O meio-campista Nico Paz escapou da marcação e chutou de bem longe. Meret "aceitou" e a bola parou no fundo do gol.

4x2: Bellingham deu assistência e Real ampliou com Joselu. Já nos acréscimos, o camisa 14 recebeu cruzamento rasteiro na medida do inglês e fechou a conta.