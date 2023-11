SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma semana depois de falar que fazer gol não é seu "ponto forte", Gabriel Jesus bateu um recorde de gols na Liga dos Campeões.

O atacante brasileiro se tornou o primeiro jogador de um clube inglês a marcar em seus quatro jogos iniciais pelo time na Champions. A marca foi divulgada pela plataforma de estatística Opta - Jesus também defendeu o City, mas não teve o mesmo desempenho no torneio.

Ele anotou uma pintura na goleada de hoje por 6 a 0 sobre o Lens e já havia balançado a rede em seus três jogos anteriores pelo Arsenal. Ele deixou o dele na goleada por 4 a 0 sobre o PSV, na outra vitória por 2 a 1 sobre o Lens e no triunfo por 2 a 1 sobe o Sevilla.

O recorde foi quebrado uma semana após ele ter afirmado que seu "ponto forte" não fazer gols. Ele deu a declaração após a derrota da seleção brasileira por 1 a 0 para a Argentina, pelas Eliminatórias.

?Eu tento, eu busco, eu me movimento, ajudo a equipe. O gol eu acredito que não seja o meu ponto forte, mas faço gol, estou lá para fazer gol. Tanto que eu fiz na seleção. Quando voltar a fazer gol, vai acontecer. É trabalhar. Eu trabalho quieto?, disse Jesus.

Gabriel Jesus marcou 11 gols na última temporada pelo Arsenal e já anotou cinco na atual. Ao todo, ele já disputou 46 jogos pelo clube londrino.

Apesar de ser artilheiro no clube, a fase goleadora não se repete com a seleção. Ele vive um jejum de nove jogos, tendo balançado a rede pela última vez na goleada por 5 a 1 no amistoso contra a Coreia do Sul, em junho do ano passado.

Ele só fez um único gol nas últimas 29 partidas representando o país. Ao todo, ele soma 19 tentos em 64 partidas pela seleção.