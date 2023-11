SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras goleou o América-MG por 4 a 0, nesta quarta-feira (29), no Allianz Parque, e pode conquistar o Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana. Endrick, Flaco López (2) e Éder (contra), marcaram os gols da partida.

A conta é simples: para ser campeão no fim de semana, o Alviverde precisa vencer seu jogo contra o Fluminense, no domingo (3), mais uma vez no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), e torcer para Botafogo, Atlético-MG e Flamengo não vencerem seus jogos.

Com a vitória, o time de Abel Ferreira foi a 66 pontos e se isolou na liderança da competição. Os três rivais que seguem na cola do líder têm 63 pontos.

O América-MG, lanterna da competição e já rebaixado para a Série B, segue com os mesmos 21 pontos.

O JOGO

O Palmeiras entrou em campo já sabendo da derrota do Flamengo para o Atlético-MG, e quis resolver o seu jogo de forma rápida.

A equipe foi intensa, e logo aos dois minutos abriu o placar com Endrick. O América-MG teve muitas dificuldades para criar jogadas de ataque e abusava dos chutões buscando Mastriani - todas tentativas sem sucesso, já que a equipe não finalizou nenhuma vez.

Sem utilizar o sistema com três zagueiros, a equipe se mostrou mais sólida e não deu muitas brechas para o Coelho levar perigo ao gol de Weverton.

INTENSIDADE

Se sobrou intensidade no 1º tempo, o Palmeiras buscou trabalhar mais a bola no 2º. Mesmo assim, teve inúmeras chances para ampliar o placar.

Breno Lopes perdeu um gol inacreditável cara a cara com Jori. E Jhon Jhon acertou a trave com um belo cabeceio. Artur se destacou com boas jogadas pelo lado direito.

LANCES IMPORTANTES

Gol relâmpago do Palmeiras. Logo aos 2' do 1º tempo, Raphael Veiga cobrou falta na área, Breno Lopes brigou pela bola e ela sobrou na meia-lua para Endrick. O camisa 9 finalizou e acertou o canto esquerdo de Jori.

Rony leva joelhada do goleiro do América-MG e é substituído. Aos 6', Rony foi lançado e saiu na cara de Jori. O goleiro do Coelho saiu do gol desesperado e acertou Rony com o joelho. O VAR deu impedimento na jogada, mas o camisa 10 não conseguiu seguir em campo e deu lugar a Artur.

Palmeiras amplia com gol contra. Aos 38' do 1º tempo, Veiga cobrou falta na área, o zagueiro Éder disputou a bola com Murilo e acabou desviando contra o próprio matrimônio. 2 a 0.

Espalma, Jori. Aos 10' do 2º tempo, Zé Rafael recuperou a bola pelo meio e esticou para Artur. O camisa 14 ganhou na velocidade e tentou achar Endrick em cruzamento. A zaga cortou, mas Artur pegou a sobre e chapou no ângulo. Jori fez grande defesa.

Breno Lopes perde gol inacreditável. Aos 17', Endrick conseguiu um excelente passe para Breno Lopes, que saiu na cara de Jori. O atacante pegou muito embaixo da bola e isolou.

Jhon Jhon acerta a trave. Aos 33', Artur buscou a linha de fundo e acertou o cruzamento na cabeça de Jhon Jhon. O meia testou no contrapé de Jori e a bola acertou a trave esquerda do goleiro.

Flaco López faz o terceiro. Piquerez buscou a linha de fundo e cruzou na medida para o atacante argentino só empurrar para o fundo da rede.

Flaco mais uma vez. Veiga cobrou o escanteio, Jailson escorou no segundo pau e Flaco concluiu para o gol vazio.

Ficha técnica

Palmeiras 4x0 América-MG

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Jailson), Richard Ríos (Fabinho) e Raphael Veiga; Breno Lopes (John John), Rony (Artur) e Endrick (Flaco Lopez). Técnico: Abel Ferreira.

AMÉRICA-MG

Jori; Danilo Avelar, Eder (Alê) e Julio Cesar (Maidana); Marlon, Emmanuel Martínez (Benitez), Lucas Kal, Rodriguinho e Juninho; Felipe Azevedo (Everaldo) e Mastraini (Renato Marques). Técnico: Diogo Giacomini.

Estádio: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (FIFA - GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA - PR)

Cartões amarelos: Naves e Richard Ríos (PAL); Julio Cesar e Éder (AMG)

Gols: Endrick, aos 2 minutos do 1º tempo, Éder (contra), aos 38 minutos do 1º tempo e Flaco López, aos 43 e aos 46 minutos do 2º tempo.