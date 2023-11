SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras teve uma noite, praticamente, perfeita nesta quarta-feira (29). Além de vencer o América-MG por 4 a 0, no Allianz Parque, contou com um tropeço do Flamengo diante do Atlético Mineiro para terminar a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro como a única equipe que depende apenas de suas forças para ser campeã.

Com 66 pontos, a equipe de Abel Ferreira se isolou na ponta da tabela do Nacional, agora, com três pontos a mais do que o Botafogo, novo vice-líder, empatado com Flamengo e Atlético Mineiro --o time da estrela solitária, porém, poderia estar mais colado no líder, mas apenas empatou com o Coritiba, por 1 a 1.

Para ficar com o caneco sem se preocupar com os rivais, os palmeirenses precisam somar, pelo menos, quatro pontos nos dois jogos que ainda restam para a equipe, contra Fluminense (em casa) e o Cruzeiro (como visitante).

A situação favorável foi construída com gols de Endrick, aos dois minutos, e Éder (contra), 40, ambos no primeiro tempo, em que os donos da casa dominaram o adversário. Na etapa final, Flaco López, aos 43 e aos 47, e fechou a conta do jogo em que Palmeiras, desde o início, mostrou-se confiante e dominante.

Quando o time alviverde entrou em campo, os comandados de Abel Ferreira já sabiam que poderiam abrir uma importante vantagem na classificação. Mais cedo, o Flamengo, então segundo colocado empatado com o time alviverde, havia sido derrotado pelo Atlético Mineiro por 3 a 0, no Maracanã.

Com o resultado, o rubro-negro interrompeu sua ascensão na competição, estacionou nos 63 pontos, e viu o time mineiro ultrapassá-lo, com a mesma pontuação, mas com melhor saldo de gols (22 a 14).

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Cuiabá, domingo (3), no Maracanã, às 16h. Já o Atlético-MG joga no sábado (2), contra o São Paulo, às 21h, na Arena MRV.

SANTOS PERDE E SEGUE AMEAÇADO

Ainda ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Santos acabou derrotado pelo Fluminense nesta quarta-feira (29), por 3 a 0, na Vila Belmiro.

A equipe santista teve uma atuação apática, praticamente não viu a cor da bola --os visitantes chegaram a ter 70% de posse--, enquanto os atuais campeões da Libertadores conseguiram se impor com gols de Marinelli, Arias e Cano.

O time da Vila permanece com 43 pontos, apenas dois a mais do que o Bahia, a primeira equipe na zona de rebaixamento --também nesta quarta, o clube baiano acabou derrotado pelo São Paulo, 1 a 0, em casa.

Na próxima rodada, o Santos volta a campo contra o Athletico Paranense, no domingo (3), às 18h30. O Bahia, por sua vez, visita o já rebaixado América Mineiro, também no domingo, mais cedo, às 16h.