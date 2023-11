RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo tropeçou pela 9ª vez seguida no Campeonato Brasileiro, só empatou por 1 a 1 com o já rebaixado Coritiba, nesta quarta-feira (29), no esvaziado Couto Pereira e ficou ainda mais longe do líder Palmeiras na tabela. Tiquinho Soares marcou nos acréscimos do 2° tempo, mas Edu, no último lance, deixou tudo igual.

O resultado deixa a equipe de Tiago Nunes com 63 pontos e à frente de Atlético-MG e Flamengo só pelo saldo de gols. Os paulistas venceram o América-MG e subiram aos 66 pontos.

O duelo ocorreu sem público, já que os mandantes não tiveram tempo hábil para a comercialização dos ingressos em meio ao adiamento do julgamento do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), que analisa a briga entre torcedores na partida contra o Cruzeiro.

Os dois times voltam a jogar no domingo (3). O Coritiba encara o Bragantino no interior paulista, enquanto o Botafogo recebe o Cruzeiro no Rio de Janeiro.

O JOGO

O 1° tempo ensaiou um Botafogo melhor, mas a equipe perdeu o gás e acabou com Eduardo expulso aos 30 minutos. Os donos da casa não aproveitaram a vantagem e, pouco antes do intervalo, também acabaram com um a menos: Jamerson atingiu Júnior Santos e recebeu o vermelho.

Na etapa final, a partida esfriou, e os ataques tiveram muita dificuldade para superar as defesas. Os visitantes até atuaram com novo esquema, mas não conseguiram martelar o adversário e desperdiçaram boas chances de gol até os 50 minutos, quando Tiquinho converteu pênalti - mas Edu, no lance seguinte, decretou o empate.

LANCES IMPORTANTES

Blitz carioca. A partida começou com os visitantes agonizando o adversário, que acabou salvo pelo estreante Pedro Morisco. O goleiro de 19 anos barrou Eduardo duas vezes -uma com bola rolando e uma em falta frontal. Em meio às investidas, Tiquinho tomou cartão amarelo por frear o que seria um contra-ataque promissor do rival.

Coritiba responde. A equipe de Guilherme Bossle reagiu e, por pouco, não inaugurou o placar. Primeiro, Kuscevic desviou escanteio de Marcelino Moreno e viu Júnior Santos tirar a bola em cima da linha. Depois, Diogo Oliveira recebeu de Robson e obrigou Perri a trabalhar.

Eduardo é imprudente e toma o vermelho. O Botafogo perdeu um de seus pilares aos 30 minutos: Eduardo, após carrinho que acertou a sola da chuteira no tornozelo de Andrey, recebeu inicialmente o amarelo de Rodrigo José Pereira de Lima. O VAR entrou em ação e, após revisão, expulsou o meia.

Jamerson retribui ato e também deixa campo mais cedo. O Coritiba não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e, pouco antes do intervalo, perdeu Jamerson. O lateral interrompeu contra-ataque de Júnior Santos com uma tesoura e recebeu o vermelho direto do árbitro - que não precisou analisar o ato na cabine. A jogada, inclusive, contou com um quero-quero atropelado em meio à arrancada do atacante botafoguense.

Tiago Nunes desfaz esquema. Insatisfeito com o resultado, o técnico do Botafogo voltou do intervalo com o lateral Hugo no lugar do zagueiro Bastos e, portanto, com um novo sistema tático. No dez contra dez, os visitantes até ensaiaram bons lances iniciais, mas sofreram com a velocidade do adversário e, por pouco, não foram surpreendidos.

Pouco fogo. A mudança não resultou em efeito prático, e os cariocas passaram a agredir o gol de Pedro Morisco cada vez menos ao longo do 2° tempo. O Coritiba também esfriou e optou por apostar em estocadas diante da velocidade de seus atacantes. Nos minutos finais, Carlos Alberto e Cuesta ainda desperdiçaram claras oportunidades e "salvaram" o Coritiba do pior.

Pênalti e gols no fim. Tiquinho Soares, no minuto final do jogo, marcou de pênalti e garantiu a vitória do Botafogo... até o lance seguinte, quando Edu balançou as redes e decretou o 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1x1 BOTAFOGO

CORITIBA

Pedro Morisco; Natanael, Thalisson Gabriel (Reynaldo), Kuscevic e Jamerson; Andrey (Willian Farias), Bruno Gomes (Garcez), Matheus Bianqui e Marcelino Moreno; Diogo Oliveira (Edu) e Robson (Maurício Antônio).

T.: Guilherme Bossle

BOTAFOGO

Lucas Perri; Bastos (Hugo), Adryelson. e Cuesta; Tchê Tchê (Lucas Fernandes), Gabriel Pires (Janderson), Marlon Freitas, Eduardo e Victor Sá (Luis Henrique); Júnior Santos (Carlos Alberto) e Tiquinho Soares

T.: Tiago Nunes

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Juiz: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Thalisson Gabriel, Robson (CTB); Tiquinho Soares (BOT)

Cartões vermelhos: Jamerson (CTB); Eduardo (BOT)

Gols: Tiquinho Soares (BOT), aos 50 min do 2° tempo; Edu (CTB), aos 51 min do 2° tempo