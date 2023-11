SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos perdeu por 3 a 0 para o Fluminense em casa, na quarta (29), pela 36ª rodada do Brasileiro. Mesmo com o desempenho ruim, o discurso no vestiário foi de otimismo e confiança.

"Estamos fechados até o fim. É para levantar a cabeça, ainda só depende de nós", foi uma das falas do técnico Marcelo Fernandes no vestiário do Santos.

O treinador reuniu o grupo após a derrota para dar um gás para os próximos dois jogos. O Peixe enfrenta o Athletico no domingo e Fortaleza dia 6 (quarta-feira).

"Domingo é pra dar a vida. Estivemos em situação muito pior. Estamos fora da zona". Marcelo relembrou os momentos de desconfiança contra o Palmeiras, Flamengo e Bahia.

"Jogamos oito partidas e perdemos hoje. Não tem nada de desespero. A nota de corte era 45, 46. A gente está em cima. Os jogadores estão bem conscientes do que aconteceu. Vamos com a faca nos dentes atrás do objetivo. Sentimos falta de jogadores importantes que estarão à disposição, para continuar atrás do nosso objetivo", disse Marcelo Fernandes, em entrevista coletiva.

O Peixe viu o Vasco e Bahia perderem nesta rodada e, por isso, se manteve fora da zona de rebaixamento. O time de Fernandes está em 15º, com 43 pontos, a dois do Bahia, com 41, primeiro colocado do Z4.

Mesmo com a derrota por 3 a 0, o Santos contou com o apoio de sua torcida após o apito final. A arquibancada cantou mesmo com um revés que deixa o time em situação delicada.

RETORNOS IMPORTANTES

O time terá o retorno de Rincón, Nonato e Lucas Lima contra o Athletico-PR, no domingo, na Ligga Arena.

O zagueiro João Basso deve viajar com o time para Curitiba. Em reta final de recuperação de uma lesão na coxa, o defensor deve compor o banco de reservas.

Recuperado, Morelos também será opção para o treinador. Ele foi relacionado contra o Fluminense, mas, por estar há muito tempo sem jogar, não ganhou minutos.