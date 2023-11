SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tite e Felipão roubaram a cena antes do início do jogo entre Flamengo e Atlético-MG com um abraço que quebrou um climão de 13 anos. Após a partida, os técnicos falaram sobre o momento.

O treinador do clube rubro-negro contou que agradeceu Felipão durante o abraço. Tite afirmou que sempre viu o experiente técnico como uma referência e que buscou nele "informações e conhecimento".

"Falei três vezes 'muito obrigado'. No início da carreira fui buscar nele informações e conhecimentos, imaginava ter um nível de Felipão, Vanderlei Luxemburgo, Nelsinho Baptista. Olhava como referências. E aí agradeci a ele", disse Tite.

O comandante do Galo disse que o reencontro foi "normal" e que fez perguntas banais: "Foi um abraço. 'Tudo bem? Como está? E a família?'. Não tem nada de diferente do normal. Mesma coisa que se encontrar alguém, pergunto isso, aquilo. Com Renato falei bobagem, porque tinha que falar bobagem, conheço Renato, posso falar. Com Tite, não, situação mais diferente. Normal, simples, tudo normal, como se fosse fora de campo."

Felipão destacou que a relação entre eles "sempre foi de respeito, admiração mútua e amizade muito grande". O técnico de 75 anos acrescentou que terão oportunidade de se acertarem caso se encontrem novamente.

"Não adianta a gente ficar discutindo aqui em público porque muitas vezes o que é dito aqui não é a realidade verdadeira. O que acontece é que em algum momento que cruzamos vamos ter oportunidade de falar ou explicar uma coisa ou outra para entendimento entre nós que sempre tivemos. É uma coisa que acontece em um momento qualquer, ou alguém que diz alguma coisa meio estranha, e o futebol é isso", disse Felipão.