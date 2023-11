RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de sonhar com o título, o Flamengo viu a expectativa ser quebrada com a derrota para o Atlético-MG. Agora, a equipe se agarra ao que resta para os dois jogos finais da temporada.

O Fla se colocou fora da disputa por título, segundo Tite e Arrascaeta após a partida. Ninguém falou com a imprensa na zona mista.

O objetivo volta a ser o G4. O Flamengo já está garantido na Libertadores do ano que vem, mas quer a vaga direta na fase de grupos.

Tite chegou com esse foco, mas admitiu ter criado expectativa por título à medida que o time melhorou e empatou com o líder na última rodada.

O Rubro-Negro tem dois jogos pela frente. Domingo enfrenta o Cuiabá no Maracanã e na quarta-feira pega o São Paulo no Morumbi.

O treinador pediu para o time manter o foco nessa reta final. O clube deve também voltar ao processo de renovações, dispensas e reformulação pensando em 2024.

O Brasileiro caminha para ser o 7º fracasso do clube no ano: a equipe colecionou decepções no Mundial, na Supercopa, na Recopa, no Carioca, na Libertadores e na Copa do Brasil.

"Consciência da vitória do adversário que teve méritos e consistência. Consciência que pode produzir mais no aspecto técnico e individual e efetividade para transformar oportunidades em gols. Temos um jogo importante nesse aspecto", disse Tite.

FESTA FRUSTRADA

O Flamengo preparou uma festa antes do jogo. O clube se juntou aos torcedores para espalhar cartazes com frases ligadas ao clube no acesso do Setor Norte do Maracanã.

Foram mais de 100 dizeres espalhados pelas rampas. Tudo foi escrito por torcedores, mas idealizado pelo clube, que comprou os materiais e transmitiu a ideia. A montagem foi feita na véspera da torcida junto com toda festa.

As mensagens faziam referência a momentos do clube. Ídolos, gols importantes, cantos da torcida, músicas e até memes. A intenção era deixar o estádio com a cara do clube.

A torcida fez dois mosaicos 3D para o jogo, um na Norte e outro na Sul, com o mascote rubro-negro e taças. Outros objetos como bandeirolas, faixas e sacos com as cores do Fla foram distribuídos.

O apoio antes não foi suficiente, já que o Flamengo levou o primeiro gol cedo e não conseguiu reagir.

Mesmo com 3 a 0 contra, a torcida cantou alto músicas de apoio e o hino do clube. A única cobrança após o apito final foram xingamentos ao presidente Rodolfo Landim.

"Não pensei que a atmosfera com o Flamengo fosse com tamanha energia. Quando vê a equipe perdendo e a arquibancada, me senti orgulhoso em estar técnico do Flamengo e sentir o torcedor cantando com tamanho orgulho pela equipe. De alguma forma olhava e falava: "que orgulho estar técnico com tamanho apoio incondicional", disse Tite.