SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A classificação do Campeonato Brasileiro seria bem diferente se levasse em consideração apenas o returno. O Atlético-MG seria o líder "com folga", enquanto o Botafogo estaria no Z4.

O Atlético-MG lidera a tabela do returno com 36 pontos, quatro a mais do que o vice Palmeiras. Flamengo, com 31, e Red Bull Bragantino, com 27, fecham o G4.

Já o Botafogo tem a terceira pior campanha. Clube carioca somou apenas 16 pontos no returno, acima apenas de Goiás e América-MG.

Vasco e Santos entre os dez primeiros. Os cariocas têm a quinta melhor campanha do returno, com 26 pontos, enquanto os paulistas são os nonos, com 25 pontos conquistados.

Veja a classificação do returno do Brasileirão:

Atlético-MG - 36 pontos

Palmeiras - 32

Flamengo - 31

Red Bull Bragantino - 27

Vasco - 26

Grêmio - 25

Internacional - 25

Fluminense - 25

Santos - 25

Bahia - 23

São Paulo - 23

Corinthians - 23

Athletico - 21

Cruzeiro - 20

Cuiabá - 20

Fortaleza - 19

Coritiba - 16

Botafogo - 16

Goiás - 13

América-MG - 11

Veja a classificação completa do Brasileirão

Palmeiras - 66 pontos

Botafogo - 63

Atlético-MG - 63

Flamengo - 63

Grêmio - 59

Red Bull Bragantino - 59

Fluminense - 56

Athletico - 52

São Paulo - 50

Internacional - 49

Cuiabá - 48

Corinthians - 47

Fortaleza - 45

Cruzeiro - 44

Santos - 43

Vasco - 42

Bahia - 41

Goiás - 35

Coritiba - 30

América-MG - 21