SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Piquerez revelou que não esperava uma queda tão acentuada do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo do Palmeiras concedeu entrevista à ESPN nesta quinta-feira (30).

Para Piquerez, o Botafogo tinha tudo para ser campeão brasileiro de maneira fácil, principalmente pela consistência da equipe carioca no primeiro turno.

O defensor uruguaio se mostrou até surpreso com a derrocada sofrida pelos alvinegros, que não vencem há nove jogos.

No mesmo período que o Botafogo decaiu, o Palmeiras cresceu e tomou a liderança do Brasileirão. Piquerez e companhia estão com 66 pontos e podem garantir o título até mesmo no próximo domingo.

"Pessoalmente eu não acreditava, principalmente pela campanha deles no primeiro turno. Eles se mostravam muito sólidos. Ganhavam em casa e fora. Perdemos em casa para eles, no Allianz, um grande jogo. Essa volta que eles estão tendo, uma das piores do Brasileirão, não tenho justificativa, tomaram viradas no último minuto. Eu achava que Botafogo ia ser fácil o campeão", afirmou Piquerez ao programa F90, da ESPN.