SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No fechamento da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio derrotou o Goiás nesta quinta-feira (30) por 2 a 1, de virada, em Porto Alegre, e manteve matematicamente viva a esperança, ainda que remota, de conquistar o título nacional.

Para o Red Bull Bragantino, essa possibilidade não existe mais. Também nesta quinta, em casa, o time do interior paulista acabou derrotado pelo Fortaleza, por 2 a 1, e não tem mais chance de passar o Palmeiras, líder isolado da competição.

Desta forma, cinco equipes vão chegar à penúltima rodada do torneio brigando pelo caneco. Em situação bastante confortável, o time alviverde soma 66 pontos e é o único que tem chance de ficar com o troféu de forma antecipada.

Para isso, além de vencer o Fluminense, precisa que Botafogo, Atlético-MG e Flamengo, empatados com 63 pontos, não vençam seus duelos contra Cruzeiro, São Paulo e Cuiabá, respectivamente.

A matemática mais complicada é a do Grêmio. Para chegar à última rodada ainda vivo, precisa ganhar do Vasco e torcer por, no máximo, um empate dos palmeirenses contra os cariocas. Desta forma, os gaúchos chegariam na rodada derradeira com 65 pontos, e ficariam no máximo a dois do Palmeiras.

O triunfo sobre o Goiás, contudo, foi suficiente para garantir a presença do tricolor gaúcho na Libertadores de 2024. Nas últimas rodadas, a equipe ainda vai lutar por uma vaga direto na fase de grupos para não ter de passar pelas fases preliminares como aconteceu na última vez que disputou a competição, em 2021.

Já o Bragantino estacionou nos 59 pontos e, embora não tenha mais chances de título, também está garantido na competição continental e luta por uma vaga direta.

Na briga contra o rebaixamento, resta apenas uma das quatro indesejadas vagas. Ao perder para o Grêmio, o Goiás se juntou a América Mineiro e Coritiba entre os rebaixados. Com 41, o Bahia terminou a 36ª rodada na 17ª posição e seria o último a cair.

Veja os jogos da 37ª rodada envolvendo os postulantes ao título

Sábado (2)

Atlético-MG x São Paulo - 21h - Mineirão

Domingo (3)

Palmeiras x Fluminense - 16h - Allianz Parque

Flamengo x Cuiabá - 16h - Maracanã

Botafogo x Cruzeiro - 18h30 - Nilton Santos