A temporada de 2023 foi marcada por conquistas inesperadas e momentos emocionantes para a triatleta juiz-forana Andressa Miana. Ela, que iniciou o ano com treinamentos intensivos, teve uma jornada repleta de desafios e superações em 2023. Andressa relembra com surpresa e gratidão as competições que participou na temporada. "Não esperava ter conquistado tudo este ano. Foi uma surpresa, fiquei bastante surpresa com tudo que aconteceu", compartilha a atleta.

A temporada começou com a Travessia de Iriri, onde Andressa foi vice-campeã geral. Em seguida, enfrentou desafios no SSTS em Juiz de Fora, onde também foi vice-campeã geral. O Capixaba de Ferro no Espírito Santo marcou um resultado inesperado para Andressa, que alcançou o quinto lugar geral em uma prova desafiadora. "Isso foi uma conquista para mim, porque eu não imaginava pegar o pódio geral numa prova como o Capixaba de Ferro", destaca a triatleta.

O foco da triatleta então se voltou para o Mundial na Alemanha, onde Andressa se tornou a primeira sul-americana a alcançar o top 50, ficando na 44ª posição do mundo em sua faixa etária. O retorno ao Brasil marcou o início da busca pelo bicampeonato brasileiro, e Andressa não decepcionou. Com vitórias em etapas no Rio de Janeiro, Fortaleza e Brasília, a atleta se consagrou bicampeã brasileira na categoria de 20 a 24 anos.

Um dos momentos mais especiais da temporada, segundo Andressa, foi a participação no Mundial. "Foi uma experiência incrível, uma prova de alto nível, onde você está disputando com as melhores de todos os países", destaca. A experiência no Mundial trouxe mudanças significativas em sua abordagem às competições, tanto fisicamente quanto mentalmente.

Entretanto, nem tudo foi fácil. Andressa revela que o momento mais difícil foi garantir os recursos para participar do Mundial. Com a viagem cara, a atleta buscou apoio de patrocinadores e agradeceu às pessoas que tornaram seu sonho possível. "Eu só tenho que agradecer a todos os meus patrocinadores, apoiadores, que estiveram comigo na temporada de 2023. Foram essenciais para a minha evolução e para as conquistas que eu tive esse ano", ressalta Andressa.

A triatleta ainda destaca que o retorno do Mundial a deixou mais confiante, impulsionando sua dedicação aos treinos e à competição. Além disso, ela foi recentemente homenageada com o Mérito Esportivo Panathlon, um reconhecimento pelo seu desempenho notável no esporte.

Agora, com a temporada praticamente encerrada, Andressa se prepara para a segunda etapa do SSTS em Juiz de Fora, que fecha o ano de uma forma mais descontraída. Contudo, a atleta já vislumbra metas ambiciosas para 2024, prometendo uma "virada de chave" em sua carreira no triatlon.

"Para 2024, estou com metas bastante ousadas, mas que, no momento, eu não vou falar exatamente o que são, mas são metas que vão ser uma virada de chave dentro do triatlon", garantiu Andressa.