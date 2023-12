SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Renato Gaúcho praticamente confirmou a saída de Luis Suárez do Grêmio em coletiva de imprensa após a vitória sobre o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro.

"Ele chegou e, desde o início do ano, tem nos ajudado muito. O torcedor se encantou com ele. Ele é um profissional extraordinário dentro e fora do campo. Eu queria poupar ele, mas ele queria jogar todos os jogos. E não machuca. Vamos sentir saudade dele, com certeza. Ele é muito querido, tive um grande prazer de trabalhar com um dos melhores do mundo. Vai ficar esse vácuo para o ano que vem. Não é fácil encontrar um cara com o talento dele. Infelizmente, era muito difícil ele permanecer. Todo mundo quer, mas esse milagre só ele pode reverter. Infelizmente ele vai embora", afirmou Renato Gaúcho.

"Ele chegou quietinho, depois foi se soltando, foi brincando, aceitava as brincadeiras. Muitas vezes, eu queria tirar ele do treino, eu queria tirar ele de um jogo para poupar, ele queria continuar. Então, você vê a dimensão do profissional que ele é. Eu tive o prazer de trabalhar com um grande profissional, que é um dos melhores do mundo, o quarto maior artilheiro do mundo. Vai ficar esse vácuo no ano que vem. Não é fácil encontrar um jogador do talento dele, da capacidade dele. E quando se encontra, fica inviável trazer financeiramente. Agora eu vou parar de sacanear, né? É um a menos para poder sacanear, mas faz parte do futebol.

Na busca pelo título brasileiro, o comandante tricolor também projetou a concorrida disputa pela taça, faltando apenas dois jogos para o fim do campeonato.

"Lógico (que dá para sonhar com o título). Enquanto houver chances matemáticas, sim. Tudo pode acontecer no futebol. Estamos quatro pontos atrás do Palmeiras e ainda faltam seis pontos. Enquanto houver chance, vamos correr atrás. Nunca desistimos e nunca deixamos de acreditar no título. Vamos continuar batalhando."

Renato Gaúcho também falou da vaga assegurada na próxima edição da Copa Libertadores da América.

"Acho que o grupo está de parabéns, parabéns à presidência, parabéns à diretoria, à comissão técnica. Estamos no momento na pré-Libertadores, mas temos mais dois jogos pela frente. E com chance de brigarmos pelo título. Sempre acreditamos, vamos continuar acreditando enquanto houver chances matemáticas. E vamos ver o que acontece nesses dois próximos jogos. Mas acho que o mais importante de tudo, o primeiro passo, nós demos ao colocarmos o clube na Libertadores do próximo ano."