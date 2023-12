RIO DE JANEIRO, RJ, E PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - Nenê está perto de prorrogar a carreira de atleta. A renovação com o Juventude ainda não está selada, mas tende a acontecer logo, adiando a promessa de voltar ao Vasco. No ano que vem, o meia completará 43 anos.

DIRETOR OU AUXILIAR NO VASCO

O convite do Vasco para que Nenê trabalhe no clube após a aposentadoria como jogador segue de pé. Porém, tanto o Cruz-maltino quanto o meia ainda não definiram qual cargo ele assumirá, caso a situação se concretize.

O plano inicial de Nenê era encerrar sua carreira de atleta no fim de 2023, mas o acesso do Juventude e o rendimento ao longo do ano o fizeram mudar de ideia.

Nenê foi artilheiro do time na Série B, capitão e protagonista na campanha que culminou com o retorno da equipe para a Série A. Foram sete gols e sete assistências em 48 jogos pelo Ju na temporada, mesmo que tenha ficado fora da reta final em razão de uma lesão.

O meia tem feito cursos da CBF tanto para treinador quanto para diretor-executivo, mas ainda não decidiu se prefere ficar mais perto do campo ou numa função mais de gestão. Atualmente, o jogador tem uma queda maior para o campo e bola.

O Vasco mantém as portas abertas, mas ainda não fez uma proposta oficial. O discurso é o de que isso só será conversado quando Nenê definir que irá pendurar as chuteiras

RENOVAÇÃO COM JUVENTUDE

Nenê encontrou o que procurava no Juventude: foi protagonista do time e teve rendimento elogiado fora de campo, como líder do elenco e homem de confiança do técnico Thiago Carpini.

A conversa para renovação de contrato já começou e, segundo apurou o UOL, Nenê está prestes a concluir sua permanência no clube. O acordo ainda não está totalmente selado.

O Juventude vê Nenê adaptado ao clube e à cidade e contente com tudo o que aconteceu em 2023. O plano do Alviverde é ampliar o vínculo do jogador por ao menos mais um ano.