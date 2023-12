SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Marcelo Fernandes esboçou o Santos com Furch no ataque para enfrentar o Athletico-PR no domingo (3), 18h30, na Ligga Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante Marcos Leonardo treinou entre os reservas por opção do técnico Marcelo Fernandes. O treinador usou Furch entre os titulares.

Como o UOL publicou nesta sexta (1), o Menino da Vila está cansado mentalmente e fisicamente. Ele não teve descanso na data-fifa por causa da convocação para treinos com a seleção olímpica e, desgastado, usou uma proteção no joelho e coxa contra o Flu.

Desgastado, o centroavante caiu de rendimento e dá espaço para Furch, que entrou bem contra o Fluminense, na derrota por 3 a 0 na Vila Belmiro.

Outras duas novidades são os retornos de Tomás Rincón e Nonato entre os titulares. O venezuelano se recuperou de uma lesão na coxa, enquanto o camisa 7 retorna de suspensão.

O zagueiro João Basso, recuperado de lesão, e Lucas Lima, de volta após terceiro amarelo, também estão à disposição.

Um provável Santos é João Paulo, Lucas Braga, Joaquim, Messias e Dodô; Rodrigo Fernández, Tomás Rincón, Jean Lucas e Nonato; Soteldo e Furch.