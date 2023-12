SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick está brilhando pelo Palmeiras na reta final do Brasileirão, e o Real Madrid está de olho no desempenho do atacante.

O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, afirmou que estão "acompanhando e encantados" com Endrick. O atacante foi vendido ao clube merengue e se apresenta no meio de 2024.

O comandante destacou ainda a rápido progressão do jogador de 17 anos, que chegou a dez gols no Campeonato Brasileiro.

"Acompanhamos o Endrick e estamos encantados. Sua progressão está sendo muito rápida. Estamos felizes que ele estará conosco na próxima temporada", disse Ancelotti.