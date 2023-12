SÃO PAULO, SP, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogadores do Palmeiras já admitem que Abel Ferreira não será o técnico da equipe a partir do ano que vem.

O UOL apurou que o discurso dos atletas do Palmeiras internamente é de que Abel Ferreira não seguirá no clube. O Al-Sadd, clube do Qatar, definiu o técnico português como principal alvo para 2024 e já comunicou que não vê qualquer problemas em pagar a multa rescisória de Abel com o Palmeiras: 3 milhões de euros (R$ 16 milhões na cotação atual).

Busca pelo título é para Abel encerrar o ciclo no clube com chave de ouro. A reportagem também soube que apesar de os atletas conversarem sobre uma possível saída de Abel, todos estão focados na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Essa seria a chance de Abel encerrar seu ciclo no Alviverde no topo, conquistando sua nona taça em pouco mais de três anos à frente da equipe.

Após a goleada contra o América-MG, Piquerez foi questionado na zona mista sobre uma possível saída de Abel ao final da temporada e deu uma resposta enfática: "A gente tá fechado entre nós, vivendo o presente. O que acontecer no futuro, acontecerá. Ninguém é para sempre, ninguém vai ficar aqui para sempre. Então estamos fechados agora em ganhar este Brasileirão".

A diretoria palmeirense está muito preocupada com uma possível saída do técnico, segundo informações de André Hernan, Bruno Andrade e Danilo Lavieri, blogueiros do UOL. O posicionamento do clube é de não comentar 'especulações'.

Abel tem contrato até o fim de 2024, mas por que sairia agora?

Abel Ferreira recebeu sondagens mais de uma vez em 2023, mas optou por seguir no clube. O técnico não queria deixar a equipe no meio da temporada, como fez Luís Castro ao deixar o Botafogo quando era líder isolado do Campeonato Brasileiro - a vantagem do clube carioca derreteu após a ida do português para o Al Nassr.

Cenário é diferente agora. O interesse do Al Sadd surgiu no final da temporada do futebol brasileiro, com a chance de Abel encerrar o ano com mais um título, e o Palmeiras teria tempo suficiente para buscar um substituto para a próxima temporada.

Abel está cheio dos problemas do futebol brasileiro. Após a vitória contra o Internacional, em novembro, o treinador disse: "Estou de saco cheio desses jogos seguidos, viagens seguidas. (...) Não quero isto para mim".

Sucessor pode ser alguém da comissão técnica atual?

O auxiliar Vitor Castanheira foi quem comandou a equipe contra o América-MG, e ele foi questionado sobre o tema. Castanheira afirmou que se Abel deixar o clube, todos o acompanharão.

"Essa equipe anda sempre junta. É o que eu posso dizer", afirmou Castanheira.

O Palmeiras será campeão com uma vitória e um empate nos próximos dois jogos, contra Fluminense (no Allianz) e Cruzeiro (no Mineirão).

Ainda há chance de festa já neste final de semana: o Alviverde pode ficar com a taça com uma rodada de antecedência se vencer o Flu e Atlético-MG, Botafogo e Flamengo no máximo empatarem.