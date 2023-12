SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo já está matematicamente livre do rebaixamento e classificado para a Libertadores via Copa do Brasil, mas ainda tem dois objetivos no Brasileirão.

Os últimos dois jogos do Tricolor paulista podem valer até R$ 13 milhões em premiação para o time. Atualmente, o São Paulo ocupa a 9ª colocação e pode terminar entre a 8ª e a 14ª posição.

Se terminar em oitavo lugar, o São Paulo arrecadaria R$ 30,8 milhões, enquanto se acabar na 14ª colocação a premiação seria de R$ 17,1 milhões. Os montantes foram reajustados pelos índices de inflação como rege contrato do torneio.

O valor é visto como importante para o planejamento do clube na temporada 2024, quando o São Paulo volta a participar da Libertadores. A equipe está sendo montada para disputar o título da competição continental.

Dorival Jr quer alcançar a melhor posição possível no Brasileirão e vem escalando titulares, mas começa a dar rodagem para jovens. A ideia é testar quem está pronto para dar o próximo passo em 2024.

O maior exemplo é o atacante Juan, que atuou em seis dos últimos sete jogos e foi titular em quatro deles. O jogador tem ganhado minutos na posição de Calleri, a mais carente de opções dentro do elenco.

Quem também vem ganhando minutos é o volante Talles Costa. O jovem de Cotia entrou nos últimos dois jogos e vem sendo testado para outra posição que o Tricolor está no mercado: a busca por um reserva para Pablo Maia.