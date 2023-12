SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Fernandes, técnico do Santos, esboçou o time com Furch entre os titulares para enfrentar o Athletico-PR, neste domingo (3), às 18h30, na Ligga Arena, pela penúltima rodada do Brasileiro.

Furch entrou muito bem e mudou a postura do Santos na reta final contra o Fluminense. O gás final e desempenho do último jogo foi levado em consideração. Furch quase marcou um gol, mas foi parado por Nino em cima da linha.

O argentino tem características que casam com a estratégia atual do Peixe. Faz bem o pivô, é rápido, tem boa visão de jogo, sabe se movimentar e tem estrutura e força física.

Amuleto do Santos, Furch fez gols em jogos decisivos, como contra Grêmio, Bahia e Goiás. O argentino costuma marcar em partidas importantes.

Apesar de iniciar entre os reservas, Marcos Leonardo não está descartado por Marcelo. O treinador reconhece o desgaste físico e mental do Menino da Vila, que não teve folga na Data Fifa por causa da convocação para a seleção olímpica.

O camisa 9 tem jogado no 'limite' físico e, consequentemente, ficou exposto na partida contra o Flu. Em noite ruim, Marcos Leonardo errou tudo que tentou e, ao ser substituído, saiu entre vaias e aplausos.