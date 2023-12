MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Granada por 2 a 0 neste sábado (2), no Santiago Bernabéu, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. O autor de um dos gols dos Galácticos foi o brasileiro Rodrygo, na segunda etapa.

Brahim Díaz marcou 25' da primeira etapa e Rodrygo aos 11' da segunda.

Rodrygo segue brilhando pelo Real: ele marcou sete gols e deu quatro assistências em seus últimos cinco jogos pelo clube.

O Real Madrid chegou a 38 pontos e permanece na liderança do Campeonato Espanhol. O Granada continua na 19ª posição, com apenas 7 pontos.

O Real volta a campo no dia 9, contra o Real Betis, enquanto o Granada encara o Athletic no dia seguinte. Ambos os jogos são válidos pelo Espanhol.

Como foi o jogo

Real Madrid Dominante. No primeiro tempo, o Real demonstrou controle absoluto em casa, trabalhando a posse de bola e a troca de passes para superar a defesa sólida do Granada formada por uma linha de cinco.

Aos 24 minutos, Brahim marcou o primeiro gol da partida após uma jogada envolvente que envolveu Rodrygo e Kroos, proporcionando ao Real a vantagem de 1 a 0.

Após o gol, o Real Madrid tentou manter o controle, mas o ritmo da partida diminuiu até o intervalo, mantendo o placar em 1 a 0.

Na segunda etapa, o Real voltou a marcar, mas, após ampliar o marcador, passou a deixar a bola com o Granada e se fechou no campo de defesa.

Visitantes não aproveitam chance e levam mais um. Mesmo com o domínio da bola na segunda etapa, o Granada não conseguiu passar do meio-campo do Real Madrid e ainda levou o segundo gol, marcado por Rodrygo.

Gols e lances importantes

Substituído em 6 min. Raúl Fernández sentiu a perna e precisou deixar o jogo logo no início e foi substituído por André Ferreira.

Real assusta primeiro. Bellingham fez jogada pela direita aos 14' e achou Valverde livre na área. O uruguaio tocou para Rodrygo, que não conseguiu chegar a tempo para finalizar.

1 x 0. Toni Kroos tocou de primeira para Diaz aos 25'. O atacante dominou e tocou na saída do goleiro.

2 x 0. Aos 11' do segundo tempo, André Ferreira defendeu chute de Bellingham, mas Rodrygo apareceu para pegar rebote e bater firme para ampliar o marcador

Faltou mira. Rodrygo arrumou de primeira para Vazquez aos 26', mas o lateral finalizou de primeira na ponta direita da área e a bola saiu sem direção.