MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia elegeu neste sábado (2) Emerson Ferretti como novo presidente do clube. Ele é o primeiro presidente assumidamente gay de um time que disputa uma das quatro divisões do Campeonato Brasileiro, segundo o Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ+.

O novo mandatário foi eleito com 1089 dos 3179 votos válidos. Ele comandará a Diretoria Executiva até 2026 e irá suceder Guilherme Bellintani.

Emerson é ex-goleiro do Bahia. Ele jogou no clube tricolor entre 2000 e 2005.

Com 52 anos, Emerson tem como vice o narrador de futebol Paulo Tavaresa. A chapa terá como responsabilidade fiscalizar e garantir o cumprimento do contrato firmado com o City Football Group.

A Associação Esporte Clube Bahia detém 10% após venda de 90% da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) para o Grupo City.

A gente precisa de união, acreditar no nosso clube e trabalhar. O fato de ser presidente me dá a possibilidade de conduzir um trabalho em um momento que ninguém aqui está acostumado Emerson Ferretti em entrevista à imprensa após a eleição