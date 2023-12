SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional venceu o Corinthians por 2 a 1, em uma partida na noite deste sábado (2), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Brasileirão. Os gols do Colorado foram de Maurício e Wanderson. Romero marcou para o Timão.

A partida marcou a despedida de Fábio Santos, que se aposenta aos 38 anos. O lateral-esquerdo foi homenageado antes do aquecimento e deixou o campo na metade do segundo tempo.

O primeiro tempo foi de domínio do Inter, que abriu o placar com Mauricio e poderia até ter feito mais gols. O Corinthians pouco criou na etapa inicial.

O Corinthians voltou melhor para o segundo tempo e empatou com Romero, mas levou o desempate logo em seguida com Wanderson. O Timão reclamou de toque no braço de Enner Valencia no lance, porém, a arbitragem validou.

Com a vitória, o Inter garantiu o lugar que já estava encaminhado na Sul-Americana, enquanto o Corinthians aguarda os demais resultados da rodada para saber se mantém chance matemática de rebaixamento. O Colorado é o nono, com 52 pontos. O Timão é o 13º, com 47.

Na última rodada, o Corinthians visitará o Coritiba. O Internacional receberá o Botafogo. Ambos jogos ocorrerão na quarta-feira.

Como foi o jogo

O Internacional foi superior ao Corinthians no primeiro tempo. Mais organizado em campo, o Colorado tocou a bola de pé em pé para criar espaços na defesa do Timão, enquanto os donos da casa só assustaram em cruzamentos.

Após ameaçar em alguns lances e falhar na Hora H, o Inter abriu o placar aos 35 minutos, quando Bustos cruzou para trás e Mauricio, da meia-lua, bateu bonito no canto esquerdo do goleiro Cássio. 1 a 0.

Mesmo com a vantagem, o Corinthians não conseguiu se impor nos minutos finais e viu Alan Patrick quase ampliar.

O Timão deu menos espaços ao Inter e melhorou com as duas substituições feitas por Mano Menezes no intervalo. Saíram Giuliano e Giovane para as entradas de Matheus Araújo e Wesley.

Aos 12 minutos, Matheus Araújo roubou a bola de Renê e acionou Gabriel Moscardo, que invadiu a área e cruzou para Romero, ele de novo, deixar tudo igual.

Com o empate, o Inter voltou a pressionar o Corinthians e não demorou a se recolocar à frente do placar. No minuto 20, Bustos fez nova boa jogada e cruzou para Enner Valencia chutar em cima de Gil. Na sobra, Wanderson bateu bonito para desempatar. O Corinthians pediu toque no braço de Valencia, mas a arbitragem confirmou o gol.

Aos 35 minutos, Enner Valencia fez o terceiro, mas o lance foi anulado por impedimento. Nos minutos finais, o Corinthians se jogou ao ataque, só que não conseguiu empatar. Lucas Veríssimo se estranhou com Mercado e foi expulso. No fim, Wesley fez jogadaça e Pedro parou em defesaça de Rochet.

Lances importantes

1 a 0. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Bustos cruzou para trás e Mauricio retardou o passo antes de dominar e bater bonito da entrada da área para vencer Cássio.

Quase. No minuto 43, Alan Patrick recebeu de Enner Valencia e chutou cruzado. A bola raspou a trave de Cássio.

1 a 1. Aos 12 minutos do segundo tempo, Matheus Araújo desarmou Renê e tocou para Moscardo antes da assistência para Romero empatar na pequena área.

2 a 1. Aos 20 minutos da etapa final, Bustos cruzou, Enner Valencia chutou em cima de Gil e a bola sobrou limpa para Vanderson desempatar.

Anulou. No minuto 35, Enner Valencia saiu cara a cara com Cássio e fez o terceiro, mas o lance foi anulado por impedimento.

Por muito pouco. Aos 54 minutos do segundo tempo, Wesley fez jogadaça e Rochet salvou cabeceio de Pedro.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 2 INTERNACIONAL

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 2 de dezembro de 2023 (sábado)

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliar 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa - RJ)

Auxiliar 2: Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)

Cartões amarelos: Gil e Gabriel Moscardo (Corinthians) e Igor Gomes (Inter)

Cartão vermelho: Lucas Veríssimo (Corinthians)

GOLS: Corinthians: Romero, aos 12 minutos do 2T; Inter: Mauricio, aos 35 minutos do 1T, e Wanderson, aos 20 minutos do 2T

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Gabriel Moscardo, Maycon (Felipe Augusto), Giuliano (Matheus Araújo) e Renato Augusto (Pedro); Giovane (Wesley) e Romero. Técnico: Mano Menezes

Inter: Rochet, Bustos, igor Gomes, Mercado e Renê; Aránguiz (Thauan Lara), Bruno Henrique (Gustavo Campanharo), Maurício e Alan Patrick (Gabriel); Wanderson (De Pena) e Enner Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.