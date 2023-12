SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não foi nada fácil. Depois de ver o adversário buscar o empate duas vezes e virar na reta final da partida, o Liverpool ainda teve forças para buscar a vitória - em uma segunda reviravolta no placar - por 4 a 3 sobre o Fulham. O jogo, deste domingo (3), em Anfield Road, valeu pela 14ª rodada do Campeonato Inglês.

Mac Allister, Endo e Alexander-Arnold (duas vezes) marcaram para o Liverpool, enquanto Harry Wilson, Kenny Tete e Bobby de Cordova-Reid anotaram os tentos do Fulham.

Com a vitória, o Liverpool chegou a 31 pontos, dois a menos que o Arsenal, líder da competição. Na segunda colocação, os Reds ainda podem ser ultrapassados pelo City no complemento da rodada.

O Fulham tem 15 pontos em 14 jogos, e é o 14º colocado, a oito pontos da zona de rebaixamento.

Salah ficou a um gol de uma marca histórica. O atacante egípcio passou em branco hoje e permanece com 199 gols com a camisa do Liverpool.

Como foi o jogo

Ataque funciona, defesa não. O primeiro tempo foi muito movimentado. O Liverpool começou em cima e perdeu algumas chances no início, abrindo o placar Alexander-Arnold, de falta.. O Fulham respondeu rápido e empatou após quatro minutos. E a história se repetiu: Mac Allister aumentou para os anfitriões, mas o Fulham buscou a igualdade antes do intervalo. Foram oito finalizações dos donos da casa e apenas duas - certeiras.

Jogo não muda no segundo tempo. A tônica da partida continuou igual na segunda etapa: Liverpool pressionando e Fulham perigoso. Darwin Núñez perdeu uma boa chance, mandando no travessão e os visitantes, eficientes, viraram a partida a dez minutos do fim. No entanto, os anfitriões foram valentes e buscaram uma segunda virada em três minutos para garantir os três pontos em casa.