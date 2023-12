SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou neste domingo (3) os candidatos ao prêmio de Melhores Atletas do Ano. Entre as mulheres, concorrem a dulpa Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia), Bia Haddad Maia (tênis) e Rebeca Andrade (ginástica artística). Filipe Toledo (surfe), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Marcus D'Almeida (tiro com arco) são os postulantes do prêmio masculino.

Os vencedores serão revelados na cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, no próximo dia 15, no Rio de Janeiro, quando também serão entregues as láureas de Retorno do Ano, Equipes do Ano (masculina e feminina), e Atleta Revelação, além do Prêmio Espírito Olímpico, Melhor Técnico Individual e Melhor Técnico Coletivo e o Troféu Adhemar Ferreira da Silva.

Neste domingo também foram revelados os ganhadores dos prêmios de melhor em cada modalidade (leia abaixo).

Um colégio eleitoral formado por jornalistas, dirigentes, Comissão de Atletas do COB, patrocinadores, ex-atletas e personalidades esportivas foi responsável pela seleção dos indicados e vencedores nessas categorias. Em 2022, Rebeca Andrade e o corredor Alison dos Santos, o Piu, foram eleitos os melhores do ano.

Já o público poderá votar em quatro categorias: Atleta da Torcida, Prêmio Inspire, Atleta Revelação e Retorno do Ano. A votação já está aberta e pode ser feita pelo site do Prêmio Brasil Olímpico.

VEJA OS ATLETAS ELEITOS COMO OS MELHORES DE CADA MODALIDADE

Águas Abertas

Ana Marcela Cunha

Atletismo

Caio Bonfim

Badminton

Davi Silva e Sânia Lima

Basquete 3x3

Leonardo Branquinho

Basquete 5x5

Yago Mateus

Beisebol

Felipe Natel

Boliche

Roberta Camargo Rodrigues

Boxe

Beatriz Ferreira

Breaking

Mayara Colins (Mini Japa)

Canoagem Slalom

Ana Sátila Vargas

Canoagem Velocidade

Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle

Gustavo de Oliveira

Ciclismo BMX Racing

Paola Reis

Ciclismo Estrada

Ana Vitoria Magalhães

Ciclismo Mountain Bike

Henrique Avancini

Ciclismo Pista

Alice de Melo e Wellyda Rodrigues

Desportos na Neve

Noah Bethonico

Desportos no Gelo

Nicole Silveira

Escalada Esportiva

Anja Köhler

Esgrima

Nathalie Moellhausen

Esqui Aquático

Felipe Simioni Neves

Futebol

Kerolin Ferraz

Ginástica Artística

Rebeca Andrade

Ginástica Trampolim

Camilla Lopes

Ginástica Rítmica

Barbara Domingos

Golfe

Valentina Bosselmann

Handebol

Bruna de Paula

Hipismo Adestramento

João Victor Oliva

Hipismo CCE

Marcio Carvalho Jorge

Hipismo Saltos

Stephan Barcha

Hóquei sobre Grama

Adam Imer

Judô

Beatriz Souza

Karatê

Bárbara Hellen Rodrigues

Levantamento de Peso

Laura Amaro

Nado Artístico

Gabriela Regly e Laura Miccuci

Natação

Guilherme Costa

Patinação Artística

Bianca Corteze Ameixeiro

Patinação Velocidade

Guilherme Abel Rocha

Pentatlo Moderno

Isabela de Abreu

Polo Aquático

Gustavo Guimarães (Grummy)

Remo

Lucas Verthein

Rugby 7

Rafaela Conti

Saltos Ornamentais

Ingrid de Oliveira

Skate

Rayssa Leal

Surfe

Filipe Toledo

Taekwondo

Maria Clara Pacheco

Tênis

Beatriz Haddad Maia

Tênis de Mesa

Hugo Calderano

Tiro com Arco

Marcus Vinicius D?Almeida

Tiro Esportivo

Felipe Wu

Triatlo

Miguel Hidalgo

Vela

Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei de Praia

Ana Patricia e Duda Lisboa

Voleibol

Gabriela Guimarães

Wrestling

Laís Nunes