SÃO PAULO, SP, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral direito Mayke e o meio-campista Zé Rafael não souberam dizer se o técnico Abel Ferreira seguirá, ou não, no Palmeiras na próxima temporada.

Após a vitória contra o Fluminense por 1 a 0, a equipe precisa de apenas um empate contra o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão para confirmar o bicampeonato sem depender de outros resultados.

O que eles disseram?

"Cara, eu não posso, e nem sei, te falar sobre isso. Não sei como vai ser, mas o planejamento é para gente se reapresentar normalmente com a comissão e a equipe toda que está aqui. Com relação ao futuro do Abel ou de algum jogador eu não posso responder, quem toma conta de isso é o Anderson Barros e a Leila. Então isso fica fora da minha alçada", disse Zé Rafael em entrevista na zona mista após a vitória contra o Fluminense.

"Sobre esse assunto a gente não conversa muito com ele. É um cara excepcional, que me ajudou muito, aprendi muito. Então quando entro dentro de campo tento dar o meu melhor e fazer o que ele pede. Mas como eu disse, esse assunto não vem ao caso, não vamos chegar nele e perguntar alguma coisa. É mais uma coisa do entre Abel e diretoria, mas estamos torcendo para que ele fique. Para a gente é muito importante, então torcemos para que dê tudo certo. O que posso dizer é que ele vai ficar quarta-feira e depois temos férias. Então não sabemos. O que dá pra dizer é que até quarta-feira ele está com a gente", disse Mayke em entrevista na zona mista.

Abel também falou após o jogo, mas reforçou o mistério sobre seu futuro.

Ele repetiu o discurso de que está cansado, mas reforçou o contrato até dezembro de 2024.

O português falou que "há coisas que devem ser cumpridas" em contrato, porém, não foi claro sobre a permanência.

No fim, quando um repórter insistiu por resposta, Abel Ferreira afirmou que não é ingrato.