- Brasil sofre primeira derrota no Mundial de Handebol feminino

A seleção feminina de handebol sofreu a primeira derrota no Mundial da modalidade, neste domingo (3) diante da Espanha. Em partida disputada em Frederikshavn (Dinamarca), o Brasil foi superado por 27 a 25 no seu último compromisso pelo Grupo G da competição. Com esse resultado a equipe comandada pelo técnico Cristiano Rocha avança para o Main Round como segundo da chave.

Mesmo com o revés, o Brasil teve o destaque do confronto, a armadora Ana Paula, que foi a artilheira da partida com oito gols e que foi escolhida a MVP (jogadora mais valiosa) do jogo.

Agora, no Main Round, os três primeiros colocados do Grupo G (Espanha, Brasil e Ucrânia) medem forças com os três primeiros do Grupo H, que conta com Argentina, Congo, Holanda e República Tcheca.

