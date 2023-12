SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Diego Costa, do Botafogo, revelou ao Premiere que faltou "humildade" ao elenco da equipe durante a trajetória no Campeonato Brasileiro. A equipe, que chegou a abrir 13 pontos de vantagem na liderança da tabela, empatou com o Cruzeiro e chegará para a última rodada sem chance de título.

Cobranças ao elenco. "Não tem justificativa. O torcedor tem total razão de estar insatisfeito com essa performance que demos nos últimos meses, mas não podemos apagar o que esse grupo conquistou durante toda a temporada. O 1° turno foi fora da média, mas no 2° turno pode ser que tenha faltado um pouco de maturidade, de humildade e de saber que o campeonato só acaba depois do último jogo."

Clima interno. "Esse 'oba oba' do torcedor, que tem o direito de se iludir, não poderia pegar essa atmosfera para dentro. Pode ser que da nossa parte tenha faltado humildade e saber ler o momento de cada jogo, deixar o ego de lado para poder conseguir resultados melhores. Isso não aconteceu."

Futuro dos jogadores. "Que sirva de aprendizado para todos que estão aqui: o futebol cobra. Há que tirar uma lição moral e cada um tem que fazer uma autocrítica. Se existe um culpado, não é a diretoria e nem os treinadores, mas sim dos jogadores. Temos que assumir a responsabilidade."