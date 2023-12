SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (4) o caminho da seleção brasileira na Copa América 2024, que será nos Estados Unidos.

O Brasil será cabeça de chave do Grupo D, por ser o melhor da Conmebol no Ranking da Fifa, além da Argentina, atual campeã continental e do mundo.

Na primeira fase, o Brasil ficará na costa oeste dos EUA e passará por estádios localizados na Califórnia e Nevada (Las Vegas).

Os grupos completos serão definidos em sorteio na quinta-feira (7).

A estreia do Brasil será em 24 de junho, quatro dias depois da abertura da competição.

A final da Copa América será em 14 de julho, em Miami.

Caminho do Brasil na Copa América 2024

Jogo 1 - 24/6

SoFi Stadium (Inglewood, Califórnia)

Jogo 2 - 28/6

Allegiant Stadium (Las Vegas, Nevada)

Jogo 3 - 2/7

Levi's Stadium (Santa Clara, Califórnia)

Se passar em primeiro

Quartas de final - 6/7

Glendale, Arizona (State Farm Stadium)

Se passar em segundo

Quartas de final - 6/7

Allegiant Stadium (Las Vegas, Nevada)

Se passar em primeiro ou segundo

Semifinal - 10/7

Bank of America Stadium (Charlotte, North Carolina)

Final - 14/7

Hard Rock Stadium (Miami, Florida)

Os outros cabeças de chave

Argentina, México, Estados Unidos e Brasil são os cabeças de chave da Copa América e estão distribuídos nos grupos de A a D.

A Copa América usará ao todo 14 estádios, distribuídos em três regiões: leste, central e oeste.

A tabela foi montada de uma forma em que um Brasil x Argentina só será possível em uma eventual final ou disputa de terceiro lugar.

Os 14 estádios que acolherão a Copa América 2024:

Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

AT&T Stadium, Arlington, Texas

Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina

Children's Mercy Park, Kansas City, Kansas

Exploria Stadium, Orlando, Flórida

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Flórida

Levi's Stadium, Santa Clara, Califórnia

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey

NRG Stadium, Houston, Texas

Q2 Stadium, Austin, Texas

SoFi Stadium, Inglewood, Califórnia

State Farm Stadium, Glendale, Arizona