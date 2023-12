SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Thalisson, de 20 anos, não deve permanecer no Coritiba para a disputa da Série B na próxima temporada.

Thalisson tem sondagens de três clubes da Série A, um deles que irá disputar a Libertadores na próxima temporada. O jovem se tornou titular da equipe na reta final do torneio.

O zagueiro está na mira do futebol inglês há um ano e chegou a acertar com o Norwich (Inglaterra). A negociação, no entanto, acabou caindo porque o defensor tinha o mesmo problema de Andrey Santos, comprado pelo Chelsea junto ao Vasco: falta de minutos para ser aprovado pelo novo regimento após o Brexit.

O defensor tem contrato com o Coritiba até o final de 2025, mas dificilmente vai permanecer no clube. Com passagem pela base do Grêmio antes de chegar ao Coritiba no sub-17, ele estreou profissionalmente em 2021.

Thalisson iniciou a temporada jogando a Série D pelo Camboriú e quase não retornou ao Coritiba. Ele ficou perto de acertar com o Estoril, mas o Coxa segurou a negociação para utilizá-lo na Série A.

Tags:

rebaixado