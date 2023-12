RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de perder espaço com Jorge Sampaoli, Juan voltou a ser importante no dia a dia do Flamengo. Quem garante isso é o técnico Tite, que frequentemente elogia o gerente de futebol do clube.

Juan é responsável pela gerência técnica. Ou seja, conversa diretamente com os jogadores, dá conselhos, cobra, especialmente com os garotos que sobem das categorias de base.

Com estrangeiros, o ex-zagueiro perdeu espaço no comando. Mesmo assim, o Flamengo o manteve no cargo. "As comissões técnicas brasileiras conseguem me inserir mais no dia a dia", admitiu em entrevista coletiva.

"Minha função no dia a dia passa por observações e treinamento em jogos, da performance dos jogadores, o que dá certo e o que não dá certo. E levar as informações para treinador, diretoria e jogadores. Entender o que o treinador quer, o modelo de jogo, o que o treinador pensa para cada posição e dar esse apoio. Participando de vídeos, reuniões, palestras", afirma Juan.

Juan iniciou o trabalho logo depois de se aposentar, algo que deve acontecer também com Filipe Luís (mas em outra função). Ele e o ex-volante Fabinho Soldado são gerentes dentro do clube, mas o segundo é mais responsável pelo lado operacional.

"Esses cargos são frequentemente questionados pela torcida. Juan, porém, permanece intocável desde 2019.

Essa parte técnica é muito específica, de saber as características individuais, de que posição exercem. Trouxe uma gama de informações que vocês não sabem o quanto é importante. Juan trouxe de uma maneira muito rica, de quem tem um nível de conhecimento muito aprofundado. Que estudou e foi um grande atleta. Temos sete vitórias em 11 jogos. Isso é muito difícil. Mas fruto de um trabalho de um estafe, dos funcionários todos. Não fomos nós. Foi um conjunto da obra", diz Tite.

O ex-jogador admitiu que o clube não teve o melhor planejamento. O clube trocou de treinador três vezes ao longo da temporada: "Quando você chega à reta final de uma temporada com o terceiro treinador, é sinal que as coisas não aconteceram bem".

Com a manutenção de Tite em 2024, Juan deve crescer em importância no Flamengo. O treinador costuma dividir as responsabilidades e funções, respeitando os cargos de todos.

Juan foi o único dirigente a falar nessa reta final de temporada. Nomes superiores na hierarquia não tem dado entrevistas no momento.