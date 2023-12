SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro acaba nesta quarta-feira (6) e, com o fim do torneio, vários jogadores saem de férias com futuro incerto, já que terão seus contratos encerrados no fim do ano.

Algumas figurinhas conhecidas do futebol nacional estão entre eles, como Renato Augusto, Gil, Diego Costa, Alexandre Pato, Lucas Moura, Alex Teixeira e Geromel.

O UOL elencou os atletas dos 20 times da Série A deste ano que, em teoria, ficarão livres no mercado a partir de janeiro, segundo o site Transfermarkt. O levantamento reuniu dados vigentes até o dia 3 de dezembro e desconsidera negócios encaminhados, mas ainda não oficializados.

A lista tem somente jogadores que disputaram, pelo menos, uma partida oficial por seus clubes em 2023. Há nomes, portanto, não utilizados na temporada que ficaram de fora.

*

CABEM NO SEU TIME? VEJA QUEM FICA LIVRE EM 2024

América-MG: Matheus Cavichioli (G), Aguerre (G), Avelar (Z), Maidana (Z), Cazares (M), Felipe Azevedo (A), Aloísio (A) e Wellington Paulista (A)

-> fim de empréstimo: Marcinho (L), Pedrinho (A), Renato Kayzer (A), Mikael (A), Paulinho Bóia (A) e Rodrigo Varanda (A)

Athletico: Bruno Peres (L), Vidal (V) e Pablo (A)

-> fim de empréstimo: Willian Bigode (A) e Thiago Andrade (A)

Atlético-MG: Mariano (L) e Hyoran (M)

-> fim de empréstimo: Bruno Fuchs (Z)

Bahia: Mateus Claus (G), Danilo Fernandes (G) e Lucas Mugni (M)

-> fim de empréstimo: Raul Gustavo (Z), David Duarte (Z) e Mingotti (A)

Botafogo: Rafael (L) e Diego Costa (A)

-> fim de empréstimo: Di Placido (L), Gabriel Pires (M), Carlos Alberto (A) e Luis Henrique (A)

Bragantino: ninguém

-> fim de empréstimo: Cipriano (Z), Lucas Rafael (Z), Eduardo Santos (Z), Luan Patrick (Z), Matheus Fernandes (V) e Matheus Gonçalves (A)

Corinthians: Gil (Z), Bruno Méndez (Z), Cantillo (V), Paulinho (V), Giuliano (M) e Renato Augusto (M)

-> fim de empréstimo: Maycon (V) e Ruan Oliveira (M)

Coritiba: ninguém

-> fim de empréstimo: Hayner (L), Matheus Bianqui (V), Gabriel Silva (M), Garcez (A) e Diogo Oliveira (A)

Cruzeiro: William (L) e Luciano Castán (Z)

-> fim de empréstimo: Matheus Jussa (V), Nikão (M) e Bruno Rodrigues (A)

Cuiabá: João Carlos (G), Uendel (L), PK (L), Matheus Alexandre (L), Marllon (Z), Filipe Augusto (V) e Wellington Silva (A)

-> fim de empréstimo: Vitão (Z), Ronald (V), Jonathan Cafu (A) e Derik Lacerda (A)

Flamengo: David Luiz (Z), Rodrigo Caio (Z), Everton Ribeiro (M) e Bruno Henrique (A)

Fluminense: Fábio (G), Caio Vinícius (V) e Giovanni (A)

-> fim de empréstimo: Jorge (L) e Lelê (A)

Fortaleza: Fernando Miguel (G), Kozlinski (G) e Lucas Crispim (M)

-> fim de empréstimo: Caio Alexandre (V), Zanocelo (M), Silvio Romero (A) e Guilherme (A)

Goiás: Marcelo Rangel (G), Apodi (L), Bruno Santos (L), Willian Oliveira (V), Guzzo (V), Guilherme Marques (M) e Philippe Costa (A)

-> fim de empréstimo: Lucas Halter (Z), Bruno Melo (Z), Oyama (V), Morelli (V), Dodô (M), Palacios (M), Diego Gonçalves (A), Alesson (A), Gabriel Novaes (A) e Matheus Babi (A)

Grêmio: Caíque (G), João Pedro (L), Bruno Alves (Z), Geromel (Z), Bruno Uvini (Z), Luan (M) e Suárez (A)

-> fim de empréstimo: Gustavinho (M), Everton Galdino (A) e André (A)

Inter: Dalbert (L), Moledo (Z) e Jean Dias (A)

-> fim de empréstimo: Rômulo (V)

Palmeiras: Marcelo Lomba (G) e Jailson (V)

Santos: Júnior Caiçara (L), Camacho (V) e Maxi Silvera (A)

-> fim de empréstimo: Gabriel Inocêncio (L), Luan Dias (M) e Bruno Mezenga (A)

São Paulo: Walce (Z), Lucas Moura (M) e Alexandre Pato (A)

-> fim de empréstimo: Felipe Alves (G), Caio Paulista (L), Ferraresi (Z), David (A), Marcos Paulo (A) e Erison (A)

Vasco: Gabriel Dias (L), Miranda (Z), Maicon (Z), Zé Gabriel (V), Alex Teixeira (M) e Rossi (A)

-> fim de empréstimo: Ivan (G), Paulo Henrique (L), Robson Bambu (Z), Praxedes (M) e Sebastián Ferreira (A)