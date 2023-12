SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol não estará no último jogo do Flamengo em 2023. Por conta do tratamento da lesão por sobrecarga, o camisa 10 ficará fora da partida diante do São Paulo, no Morumbi, nesta quarta (6).

Gabi realizou um procedimento regenerativo para reparo da lesão no tendão do adutor direito. A lesão é por uma sobrecarga no local e não é um caso cirúrgico.

O Fla comunicou hoje (5) o desfalque. "Conforme planejado e comunicado pelo Gerente de Saúde e Alto Rendimento, Márcio Tannure, o atleta Gabi realizou um procedimento regenerativo para reparo da lesão no tendão do adutor direito e não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo", diz a nota.

A intervenção já era prevista pelo Flamengo. Clube e jogador decidiram adiar para o final da temporada enquanto Gabi aguentasse as dores.

Gabigol optou por participar da fase decisiva do Fla no ano e, por isso, vai focar na recuperação a partir de agora. O time saiu da briga por título e agora busca confirmar vaga no G4.

"Tem uma lesão por sobrecarga no tendão dos adutores. Já tínhamos diagnosticado isso há algum tempo e feito previsão de tratamento no fim do ano, intervenção de medicina regenerativa. É uma lesão que a gente vinha controlando, em alguns momentos sente mais dor. As decisões são sempre conjuntas e diante de tudo isso a gente optou por tratá-lo e fazer esse procedimento no fim do ano se assim permitir", disse Márcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento do Fla, em novembro.